'Müstehcen görüntülü görüşme' iddiası CHP'yi karıştırdı

CHP'li İl Genel Meclisi Üyesi Burhanettin Çakır görevinden ve partiden istifa etti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta CHP'li İl Genel Meclis Üyesi Burhanettin Çakır, bir kadın tarafından görüntülü aranarak müstehcen görüntülerinin çekildiği iddiası üzerine hem İl Genel Meclisi Üyeliğinden hem de partisinden istifa etti. CHP Çaycuma İlçe Başkanı Şeref Köktürk, "Yaşananlar her bireyin başına gelebilecek tarzda. Hatasının karşılığını İl Genel Meclisi ve parti üyeliğinden ayrılarak görmüştür" dedi.

İddiaya göre, CHP'li İl Genel Meclisi Üyesi Burhanettin Çakır'dan, bir kadınla görüntülü görüşmesine ait müstehcen görüntüleri üzerinden şantajla para talep edildi. Bunun üzerine Burhanettin Çakır, emniyet güçlerine giderek şikayetçi oldu. Kamuoyunda yaşanan tartışmaların ardından Burhanettin Çakır hem il genel meclisi üyeliğinden hem de partisinden istifa etti.

Yaşananların ardından İHA'ya konuşan CHP Çaycuma İlçe Başkanı Şeref Köktürk, Çakır'ın sanal ortamda komploya uğradığını söyledi. Çakır'ın hem il genel meclisi hem de parti üyeliğinden istifa ettiğini söyleyen Köktürk, "Üzülerek görmekteyiz ki sanal ortamda komploya uğrayan ve kendisinden tehditle para istenen partili üzerinden birçok yanlış bilgi barındıran haberler yerel basında yer almaktadır. Yaşananlar her bireyin başına gelebilecek tarzda ve ders niteliğindedir. Benim genel olarak vatandaşlarıma da buradan seslenişim, sanal ortamda sosyal ağlardan tanımadıkları numaralardan gelen canlı görüntülü aramalara cevap vermemeleridir. Çünkü buralardan değişik tuzaklar kurulabilmektedir. Bu komploya uğrayan arkadaş elbette hatalıdır. Hatasının karşılığını ise İl Genel Meclisi ve parti üyeliğinden ayrılarak görmüştür. Bunun dışında söyleyecek sözümüz yoktur. Kendisinin şu anda CHP ile ilgili bağı bulunmamaktadır" dedi.

(GÇ-OA-OK-Y)