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Mustafa Varank'tan İmamoğlu'nu küplere bindirecek "diploma" çıkışı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili tartışmalara katılan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank "Çalıntı sorularla üniversite sınavını kazanıp, diğer insanların hakkını yiyenler ne ise; Denkliği olmayan okuldan babasının parasını ve nüfuzunu kullanıp diğer insanların hakkını yiyerek Türkiye'deki bir üniversiteye transfer olan da odur" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının usulsüz olduğu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Başsavcılık bugün İstanbul Üniversitesine yazı göndermişti.

"DİPLOMANIN GERİ ALINMASI DAHİL TÜM TEDBİRLER ALINSIN"

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Söz konusu belgenin geri alınması dahil tüm idari tedbirlerin alınması istenmiştir" ifadeleri yer aldı.

VARANK DA TARTIŞMALARA DAHİL OLDU

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili tartışmalar gündemin birinci sırasına yerleşirken konuyla ilgili tartışmalara AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da katıldı.

İmamoğlu'nu hedef alan Varank "Çalıntı sorularla üniversite sınavını kazanıp, diğer insanların hakkını yiyenler ne ise; Denkliği olmayan okuldan babasının parasını ve nüfuzunu kullanıp diğer insanların hakkını yiyerek Türkiye'deki bir üniversiteye transfer olan da odur" ifadelerini kullandı.

Mustafa Varank'tan İmamoğlu'nu küplere bindirecek 'diploma' çıkışı

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Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

EKREMDEN FETÖ TAKTİKLERİ

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Haber YorumlarıGokay Ergul:

Ülkede ekonomik kriz var bırakın diploma hikayesini o zaman Erdoğan'ın diploması da araştırılsın bir tane net resmi var mı diplomanın veya net bir yazı var mı marmara üniversitesi'nden mezun olduğuna dair veya bir tane sınıf arkadaşı var mı ortaya çıktı ben beraber okudum diyen

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Haber YorumlarıFatih Kara:

Yahu tamam hırsız suçlu da o sorular size milletin emaneti değil miydi? Kimin sahip çıkması gerekiyordu? Nasıl çaldırdınız? Çalındığını bildiğiniz halde yılarca neden ses çıkarmadınız.

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

en iyisi YAVAS baskan herkes ona yuklensin

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

bahhh baahhh bahhh trol ordusunu yoneten adamin cikisina bakkkk

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