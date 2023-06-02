Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığını geçici olarak Devlet Bahçeli'ye devretti

Milletvekillerinin yemin töreni öncesinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlık görevini Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'ye geçici olarak devretti. Saat 14.00'te Bahçeli'den başlayarak tüm vekiller yemin edecek.

Seçimlerin ardından merakla beklenen gün geldi. Milletvekilleri için bugün yemin töreni düzenlenecek. Tören öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Şentop başkanlık görevini Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'ye geçici olarak devretti.

MÜHRÜ BAHÇELİ'YE TESLİM ETTİ

Devir-teslim töreninde Şentop, "Büyük zorluklar yaşadık. Şubat ayında yaşamış olduğumuz acı depremde TBMM'nin üstün gayretlerle çalıştığını söylemek isterim. Bütün milletvekili arkadaşlarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. Görevi devralan Bahçeli ise "Bu görevi devralmaktan onur duyuyorum. Milletimiz için hayırlı olur" ifadelerini kullandı. Şentop, mührü Bahçeli'ye teslim etti. Bahçeli başkanlığındaki heyet, TBMM'DE Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek törene katılacak.

TEK TEK YEMİN EDECEKLER

Saat 14.00'te ise Bahçeli'den başlayarak tüm vekiller Meclis kürsüsünde yemin edecek. Birleşimi locadan takip edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan da TBMM'ye geldi. Erdoğan, Bahçeli tarafından resmi törenle karşılandı.