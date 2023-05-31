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Mustafa Sarıgül'den 6'lı masa liderlerini kızdıracak çıkış: Kılıçdaroğlu yalnız bırakıldı

Politika Haberleri

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 28 Mayıs seçimleri sonrası tepkilerin odağında olan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun yalnız bırakıldığını dile getiren Sarıgül, "Kılıçdaroğlu kaybetmedi, biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize. Ben ayrıntı anlatmak istemiyorum. Altılı masadaki liderler tek tek çıkıp neden gidip miting yapmadılar. Meral Hanım bir tek dolaştı. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu biraz yalnız bırakıldı" dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına konuk oldu. Sarıgül, 28 Mayıs seçimleri sonrası yoğun eleştirilerin hedefinde olan Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı.

"BİR TEK MERAL HANIM DOLAŞTI"

Sarıgül, şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu kaybetmedi, biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize. Ben ayrıntı anlatmak istemiyorum. Altılı masadaki liderler tek tek çıkıp neden gidip miting yapmadılar. Meral Hanım bir tek dolaştı.

"KILIÇDAROĞLU YALNIZ BIRAKILDI"

Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu biraz yalnız bırakıldı. 14 Mayıs'tan sonra psikolojik üstünlüğü iktidara kaptırdık. Birinci turda kaybeden iktidardı, biz alana çıkamadık."

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

SAMET TEMAS:

miting yapıldı da kimseler gitmedi be hocam. zayıf görünmemek için de miting yapamadınız. kendi lideriniz bile yapamadı ki. iki kelimeyi bir araya getirmediğini gören halk oy verir miydi size?

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