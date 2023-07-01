Mustafa Sarıgül, bayram için Erzincan'a gelenleri şehrin girişinde karşıladı

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde CHP'den Erzincan milletvekili olan Mustafa Sarıgül dikkat çeken hamlelerine bir yenisini ekledi. Kurban Bayramı için Erzincan'a gelenleri şehrin girişindeki kontrol noktasında karşılayan Sarıgül, araçların içindeki vatandaşlarla tek tek tokalaştı.

CHP'den milletvekili seçilerek Meclis'e giren Mustafa Sarıgül, Kurban Bayramı için Erzincan'a gelenleri şehrin girişinde trafik polisleriyle birlikte karşıladı.

VATANDAŞLAR BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Araçlarıyla kontrol noktasını geçen vatandaşlarla tek tek tokalaşan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ü karşılarında görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

ŞEHİRDEKİ OLAYA DA KAYITSIZ KALMAMIŞTI

Sarıgül geçtiğimiz günlerde Erzincan'da bir markette unutulan ve içinde 2 milyon lira bulunan çantayı polis eşliğinde sahibine teslim eden dükkan sahibini bularak tebrik etmişti.

"ERZİNCAN'IN DÜRÜSTLÜĞÜNÜ KAMUOYUNA GÖSTERDİ"

Söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sarıgül, "Korkmaz kardeşimi buldum. Mütevazi bir dükkanı var. 2 milyon TL yani 100 bin doları vatandaş dükkanda unutuyor. Kendisi emniyetimizi çağırarak, adamı bularak o parayı iade ediyor. Ben de Korkmaz kardeşime dürüstlüğünden dolayı teşekkür ediyorum. Erzincan'ın dürüstlüğünü ve mertliğini kamuoyuna gösterdi" ifadelerini kullanmıştı.