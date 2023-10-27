Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 lise öğrencisi tutuklandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde lise öğrencileri A.K, A.N. ve H.E'nin Atatürk'ün fotoğrafını yaktıkları öne sürüldü. Öğrencilerden A.K'nin fotoğrafı ateşe verdiği, diğer arkadaşlarının ise yanında bulunduğu iddia edildi.

TUTUKLANDILAR

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından 3 öğrenci, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olaya E.K. isimli öğrencinin de karıştığı tespit edildi. Jandarma E.K'yi de gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12'nci sınıf öğrencileri A.K., A.N, H.E. ve E.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri'de, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiği tespit edilmiştir. Bahse konu olaya karışan kişiler tespit edilerek gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.