Mustafa Dilmen: 'BBP ve Alperenler olarak safımız Cumhur İttifakı'

Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkan Vekili Mustafa Dilmen, yaptığı basın açıklamasında Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını söyleyerek, "BBP ve Alperenler olarak safımız Cumhur İttifakı" dedi.

Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın açıklamasına İl Başkan Vekili Mustafa Dilmen, yönetim kurulu üyeleri ve parti üyeleri katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması için çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkan Vekili Mustafa Dilmen, "Öncelikle Bestler Dereler bölgesinde başlayan operasyonda yaşanan sıcak çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize de de acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde eksiksiz tam bir şekilde görevimizin başındayız. Yapılan mevcut seçimlerin tam bir demokrasi şöleni havasında yapılmış olmasını aziz milletimizin ferasetine borçluyuz. Küresel meydanın Türkiye'deki seçimlerin demokrasi vurgusu ile yapılması pek hoşuna gitmemiştir. Çünkü amaç ve gayelerini çok yakından takip ettik. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak 81 ilde seçimlere girip, teşkilatlarımızın üstün başarı ve gayretlerini gördük. Şu anki hedef ve gayemiz 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ezici bir çoğunlukla yeniden seçilmesi için bütün gayret ve imkanlarımızı sahadan çekilmeden seferber edip çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Dilmen, Büyük Birlik Partisi olarak saflarının Cumhur İttifakı olduğunu söyleyerek, "Cumhur İttifakı olarak 28. Dönem Parlementoda çoğunluk olarak elde ettiğimiz başarıyı güzel çalışmaları ile birbirinden kıymetli milletvekillerimiz taçlandıracaktır. Buna inancımız tamdır. Büyük Birlik Partisi olarak Kayseri İl Teşkilatı, 81 il teşkilatımız içinde en yüksek oy oranı ile ilk 5 içerisine girmiştir. Bütün teşkilat mensuplarımız olarak daha iyi başarıları kazanabileceğimizin farkındayız. Bundan dolayı il, ilçe, kadın kolları, Alperen Ocakları ve dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Halen kararlı bir şekilde yanlışlarına devam eden Millet İttifakı'na milletimizin hayrına olacak politikalar üretmesini tavsiye ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın karşısında PK, FETÖ ve diğer terör örgütleri de tüm güçleriyle. Herkes safını belirlemiş durumda. Onlar nerede dururlarsa dursunlar biz milletimizle beraberiz. Milletimizin desteğiyle kazanacağız. Büyük Birlik Partisi ve Alperenler olarak duruşumuz dün olduğu gibi bugün de net, safımız Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız ve Cumhur'un başarısı için üzerimize ne düşüyorsa bütün gücümüzle yerine getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Fitne ateşini sokmaya çalışanlara milletimiz itibar etmeyecektir. İnşallah 28 Mayıs'ta bizim gibi düşünen kardeşlerimizin ve vatandaşlarımızın desteği ve duasıyla Cumhur İttifakı olarak kazanacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023