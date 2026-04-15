BBP Genel Başkanı Destici'den Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki silahlı saldırılara ilişkin açıklama Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul silahlı saldırılarına ilişkin, okulların güvenliğinin acilen sağlanması gerektiğini vurguladı. Saldırıları lanetleyerek, müebbet ve idam cezalarının gündeme gelmesi gerektiğini ifade etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okulda yaşanan silahlı saldırı olaylarına ilişkin, "Okulların güvenliği artık ertelenemez bir mesele. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için somut ve etkili adımların gecikmeden atılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Destici, dün Şanlıurfa'da, bugün de Kahramanmaraş'ta okulda düzenlenen silahlı saldırı olaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şanlıurfa'nın ardından Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ortaokulda yaşanan silahlı saldırının herkesi derinden sarstığını belirten Destici, saldırıyı gerçekleştireni lanetledi.

Can kayıplarının olmasının acıyı daha da büyüttüğünü ifade eden Destici, hayatını kaybeden öğrencilere ve öğretmene Allah'tan rahmet, yaralı öğrenci ve öğretmenlere de acil şifa diledi.

Destici, "Okulların güvenliği artık ertelenemez bir mesele. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için somut ve etkili adımların gecikmeden atılması gerekiyor. En önemlisi de bu ve benzer saldırıları gerçekleştirenler için tahliyesiz müebbet ve idam cezaları mutlaka meclisin gündemine gelerek yasalaşmalıdır. Ayrıca bilinçli gerçekleştirilen ve sonu ölümle biten saldırılarda 14 yaş üstü caniler tıpkı büyükler gibi cezalandırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz
