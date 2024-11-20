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Mustafa Destici'nin 'Mahruki' açıklamaları yeniden gündemde: Bu kabul edilecek bir paylaşım değil

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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasının ardından BBP lideri Mustafa Destici'nin Haberler.com'un YouTube kanalına yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Destici açıklamalarında Mahruki'nin paylaşımlarını doğru bulmadığını, Türkiye'deki seçim sisteminde hile yapmanın mümkün olmadığını söylemişti.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) eski başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından Yüksek Seçim Kurulu'na ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklandı. Mahruki'nin paylaşımını eleştiren Büyük Birlikte Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları yeniden gündeme geldi.

Mahruki tutuklanmasına neden olan paylaşımında seçimlerin dijital hale getirilmesi durumunda Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın gözlemci olması gerektiğini belirterek önceki seçimlerde usulsüzlükler yapıldığını öne sürmüştü. Geçtiğimiz günlerde Haberler.com'a konuk olarak Melis Yaşar ve Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur'un sorularını yanıtlayan Büyük Birlikte Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Mahruki'nin sözlerini sert bir şekilde eleştirmişti.

Destici yaptığı açıklamalarda Türkiye'deki seçim sisteminde hile yapmanın mümkün olmadığını belirtmiş, Mahruki'nin paylaşımını doğru bulmadığını söylemişti.

"BEN BU TWEETİ DOĞRU BULMUYORUM"

"Bu kabul edilecek bir tweet değil" diyen Destici, "Çağrıyı yapan Bilgisayar Mühendisleri Odası. Tweetin içinde de odanın gözlemci olmasını istiyor. YSK böyle bir şey yapacağım demiyor. Oda böyle bir çağrı yapıyor. Bu çağrı üzerinden YSK'yı hedef yapmanın, önceki bütün seçimleri gayrimeşru ilan etmek doğru değil. Hakkaniyetli de değil. Türkiye'de seçimler çok adil ve tarafsız yapılmaktadır. Hile yapmak da o kadar kolay değildir. Bazı taşra ve küçük yerlerde olmuştur. Ama genel olarak baktığımızda bu sistemde hile yapmak namümkün. Bir kere sandık başkanı, beş siyasi partinin sandık görevlisi var ve seçimlere katılan bütün partilerinde müşahitleri var. Bir sandığın başında 10-15 tane görevli var ve hepsi farklı partilerden. Son seçimlere baktığımızda muhalefet partileri iktidardan daha çok sandıkta. Partilerin aldığı oya göre sıralarsak AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve DEM Parti. Bunların üçü muhalif zaten, sandık kurullarındaki beş kişinin üçü muhalif zaten. Çoğunluk muhalefetin elinde sandıklarda. Seçimlere giren partiler 35 tane. Burada da muhalefet çoğunlukta zaten. Cumhur İttifakı'nda olan partilerin sayısı 6, 29 parti muhalif, hepsinin müşahit hakkı var. Nasıl hile yapacak iktidar? Ben bu tweeti doğru bulmuyorum, hakkaniyetli bulmuyorum. Hukuk süreci başlatılmalıydı ama işleyişi doğru mudur yanlış mıdır bu da tartışmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Destici'nin 'Mahruki' açıklamaları yeniden gündemde: Bu kabul edilecek bir paylaşım değil
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Bu adam bişey söyledi sizde haber yaptınız öyle mi?

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