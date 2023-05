Mustafa Destici: 'Ne kadar terör örgütü varsa Kılıçdaroğlu'nu destekliyor'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, vatan ve bayrak sevdası yaşayanların Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söyleyerek, "Ne kadar terör örgütü varsa Kılıçdaroğlu'nu destekliyor" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Gaziantep Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Açılış töreninde BBP Gaziantep İl Başkanı Ertan Üğüdür, BBP Gaziantep birinci sıra milletvekili adayı Orhan Kızılaslan ve diğer partililer ile mehteran takımı tarafından karşılanan Mustafa Destici, mehteran takımıyla marş söyleyerek partili kadınlara çiçek takdim etti.

"14 Mayıs seçimleri Türkiye tarihinin en kritik seçimi"

Açılış töreni öncesi kürsüye çıkarak açıklamalarda bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye tarihinin en kritik seçimi olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk turda yeniden seçeceklerini söyledi. Mustafa Destici, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da çok sert sözlerle yüklenerek tüm terör örgütleriyle anlaşma yaptığını iddia etti.

"Ne kadar terör örgütü varsa Kılıçdaroğlu'nu destekliyor"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, programda yaptığı konuşmada, "14 Mayıs'ta iki önemli seçim yapacağız. Bir Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçimi. Bu seçim Türkiye için tarihi ve kritik bir seçim. Türkiye çok seçimler gördü ama bazı seçimler vardır ki bunlar tarihi nitelik taşır. Çünkü bir tarafta devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istikbalini ve istiklalini önceleyerek bir araya gelmiş Cumhur İttifakı ve onun Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafta ise Biden'ın, İngiltere'nin dostları ve PKK-YPG-PYD gibi terör örgütleriyle kol kola girmiş bir yedili masa var. O tarafta sadece PKK yok. Ne kadar Marksist, Leninist, ateist terör örgütü varsa, Tikko gibi, DHKPC gibi, MKLP gibi bütün terör örgütlerinin uzantısı var orada. Sadece şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın katilleri değil, şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın katilleri de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Yani Türkiye'de ne kadar terör örgütü varsa bunları destekliyor. Kılıçdaroğlu, helalleşme görüntüsü altında bügün bu örgütlerle iş birliği yapıyor. O da bir karartmadır. Bakın Kandil'den her gün birisi açıklama yapıyor. Bir gün Duran Kalkan, diğer gün Murat Karayılan, öteki gün başka bir terörist açıklama yapıyor. Hepsi açıktan ve aleni olarak Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. CHP'nin adayı olduğu için mi? Millet İttifakı'nın adayı olduğu için mi? Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında olduğu için mi? Hayır. İstediklerini taahhüt ettiği için, özerkliği taahhüt ettiği için, Suriye'nin kuzeyinde devlet kurmalarına müsaade edeceğini söylediği ve oradaki Türk askerini çekeceğini söylediği için. Amerika Libya'dan çekileceği sözünü verdiği için Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Doğu Akdeniz'den taviz vereceği için destekliyor. Yunanistan da aynı şekilde kendi çıkarları için destekliyor. Fransa, İngiltere neden Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. The Ekonomist dergisi neden Erdoğan gitsin, Cumhur İttifakı kaybetsin, Kılıçdaroğlu kazansın diye manşet atıyor. The Ekonomist'in başında İngiltere'nin sömürgelerden sorumlu eski direktörü var. O nedenle 14 Mayıs seçimleri Türkiye'nin bekasını, toprak bütünlüğünü ilgilendiriyor. Bu seçim Türkiye'nin kardeşliğini ilgilendiriyor" dedi.

"Gaziantep'te yeni teşkilatımız, yerli ve milli adaylarımızla bir numara olacağız"

Gaziantep teşkilatı ve milletvekili adayları ile ilgili de açıklama yapan BBP lideri Mustafa Destici, "Gaziantep'te çiçeği burnunda bir il başkanımız var. Kısa süre içerisinde yeni teşkilatımız büyük mesafeler aldı. Allah'ın izniyle gerisini de alacaklar. Milletvekili aday listemize baktığımızda da Gaziantep'te Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Kızılaslan birinci sıradan milletvekili adayımız. Orhan Kızılaslan bey diğer adaylarımız hem deneyimli hem tecrübeli hem de yerli ve milli oluşlarıyla Büyük Birlik Partisi'nin milletvekili aday listesinin Gaziantep'te bir numara olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu listemizin seçimde de bir numara olmalarını arzu ettiğimi de belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"14 Mayıs'ta vatandaşlarımızdan desteklerini istiyoruz"

Büyük Birlik Partisi Gaziantep birinci sıra milletvekili adayı Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Kızılaslan, "Büyük Birlik Partisi kurulduğu 1993 yılından beri ilk defa barajsız bir seçime giriyor. Onun için vatandaşlarımızdan desteklerini istiyoruz. Şimdiden destek veren ve verecek olan herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Yeni bir oluşum ve yeni değerlerle yola çıktık"

BBP Gaziantep İl Başkanı Ertan Üğüdür ise, "Büyük Birlik Partisi olarak Gaziantep'te yeni bir oluşum ve yeni değerlerle arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımıza hizmet etmek adına yola açtık. Allah'ın izniyle seçimde sonra da bu yolculuğumuz devam edecek. İnşallah biz de varız" diye konuştu. - GAZİANTEP