BBP Genel Başkanı Destici, İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade'yi ziyaret etti

Güncelleme:
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki dostluk ve mevcut uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'yi ziyaret etti.

Destici, İran Büyükelçiliği'ndeki görüşme öncesi yaptığı açıklamada, davetinden dolayı Habibullahzade'ye teşekkür etti.

İki ülke arasındaki dostluğun çok uzun yıllara dayandığını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Tabii kritik bir süreçteyiz, özellikle İran'la ABD arasında yaşanan gelişmeler, bugün de Cenevre görüşmeleri var. Bu konu başta olmak üzere diğer gündemdeki konuları elbette istişare edeceğiz. Biz onları dinleyeceğiz, onlar bizi dinleyecekler. İnşallah faydalı bir görüşme olacak hem iki ülkemiz adına hem bölgemiz adına diye ümit ediyorum."

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ise "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'nı ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Çeşitli meseleler, ikili ilişkiler ve bölgesel konulardaki diyalog çerçevesinde Türk yetkililer ve siyasi parti temsilcileriyle görüşmeler yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
