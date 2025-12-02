Mustafa Destici'den Ümit Özdağ sorusuna bomba yanıt: Allah göstermesin

" Mustafa Destici, Ümit Özdağ ile aynı çizgiye mi denk geldi?" sorusuna yanıt veren Büyük Birlik Partisi lideri Destici yanıtında "Birileri çizgiye gelmişse bizim çizgimize gelmiştir, biz dün durduğumuz yerde duruyoruz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici Haberler.com stüdyolarında Olgun Kızıltepe ve Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin sorulara yanıt veren Destici, Mustafa Destici, Ümit Özdağ ile aynı çizgiye mi denk geldi?" sorusuna da yanıt verdi.

"BİZ DÜN DURDUĞUMUZ YERDEYİZ"

"Hiçbir zaman. Ben Türk-İslam ülkücüsüyüm. Asla bir kavmiyetçi, ırkçı bir milliyetçilik anlayışına sahip değilim" diyen Destici, "Birileri çizgiye gelmişse bizim çizgimize gelmiştir, biz dün durduğumuz yerde duruyoruz. Biz 2008'de de açılım sürecine karşıydık, sonraki sürece de karşıydık. Biz terörle müzakere edilemeyeceğine mücadele edileceğine inanıyoruz. Biz de bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.

"ALLAH GÖSTERMESİN"

Destici ayrıca "Allah göstermesin onun çizgisiyle benim ne alakam var? Biz kuru bir milliyetçilik anlayışını savunmuyoruz. Biz İslamı hassasiyetleri kalbinde taşıyan Türk-İslam ülkücüleriyiz. Biz kavmiyetçi değiliz. Bu millet 10 asır İslam'ın sancaktarlığını yapmış. Allah ne diyor, "Hiçbiriniz birbirinize üstün değilsiniz, üstünlük takvadadır." Takva ne, kim Allah için daha çok mücadele etmişse üstün olan odur" sözlerini sarf etti.