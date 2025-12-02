Haberler

Mustafa Destici'den Ümit Özdağ sorusuna bomba yanıt: Allah göstermesin
Haberler.com stüdyolarında Olgun Kızıltepe ve Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Mustafa Destici, Ümit Özdağ ile aynı çizgiye mi denk geldi?" sorusuna yanıt verdi. Destici yanıtında "Birileri çizgiye gelmişse bizim çizgimize gelmiştir, biz dün durduğumuz yerde duruyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZ DÜN DURDUĞUMUZ YERDEYİZ"

"Hiçbir zaman. Ben Türk-İslam ülkücüsüyüm. Asla bir kavmiyetçi, ırkçı bir milliyetçilik anlayışına sahip değilim" diyen Destici, "Birileri çizgiye gelmişse bizim çizgimize gelmiştir, biz dün durduğumuz yerde duruyoruz. Biz 2008'de de açılım sürecine karşıydık, sonraki sürece de karşıydık. Biz terörle müzakere edilemeyeceğine mücadele edileceğine inanıyoruz. Biz de bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.

"ALLAH GÖSTERMESİN"

Destici ayrıca "Allah göstermesin onun çizgisiyle benim ne alakam var? Biz kuru bir milliyetçilik anlayışını savunmuyoruz. Biz İslamı hassasiyetleri kalbinde taşıyan Türk-İslam ülkücüleriyiz. Biz kavmiyetçi değiliz. Bu millet 10 asır İslam'ın sancaktarlığını yapmış. Allah ne diyor, "Hiçbiriniz birbirinize üstün değilsiniz, üstünlük takvadadır." Takva ne, kim Allah için daha çok mücadele etmişse üstün olan odur" sözlerini sarf etti.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

