Mustafa Demir: CHP Siyaseti Aşağı Çekiyor

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "CHP bu tarzıyla, tavrıyla, rüşvetiyle, suç örgütü yöneticiliğiyle ve ihaleye fesat karıştırmakla aslında sadece kendisine kötülük yapmamakta, aynı zamanda siyaseti de aşağı çekmektedir." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Kayseri'ye gelen Demir, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin bölgedeki mazlumların tek umudu olduğunu söyledi.

Güçlü bir Türkiye için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirten Demir, "Bizim hedefimiz, 'Türkiye Yüzyılı'nı oluşturmaktır. Türkiye Yüzyılı her şeyden önce güçlü bir devletin, çalışan bir adaletin, kardeşliğin, üretimin ve kalkınmanın yüzyılı olacaktır. Biz bu vizyonla mazlumların duasını alırken, zalimlerin oyununu bozan güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bizim görevimiz milletimiz tarafından verilen bu emaneti daha da güçlendirerek gelecek nesillere taşımaktır." diye konuştu.

Demir, CHP'ye de eleştirilerde bulunarak, CHP'nin organize yolsuzluk iddiasıyla Türk siyasetinin yüz karası olduğunu savundu.

CHP'nin siyaseti aşağıya çektiğini söyleyen Demir, şöyle devam etti:

"CHP bu tarzıyla, tavrıyla, rüşvetiyle, suç örgütü yöneticiliğiyle ve ihaleye fesat karıştırmakla aslında sadece kendisine kötülük yapmamakta, aynı zamanda siyaseti de aşağı çekmektedir. Bu açıdan CHP'nin sorması gereken soru şudur. Sağa sola çamur atmaktan ve sağı solu suçlamaktansa 'Biz bu hale nasıl düştük, bizi bu hale kim düşürdü' demeleri gerekiyor. CHP'nin cevabını bulması gereken soru budur. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin'in de dediği gibi bu işi yapanlar CHP'liler, tespit edenler CHP'liler, şikayet edenler CHP'liler, konuyla ilgili yargıya bilgi verenler CHP'liler. CHP öncelikle bu problemini çözmesi gerekiyor. Bunun da yolu hukuka saygı göstermekten geçiyor. Türkiye'nin gündeminde CHP'nin değil, normal siyasetin olması gerekiyor."

Basın toplantısına, bazı AK Parti'li milletvekilleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan da katıldı.

Demir, daha sonra Büyükkılıç'ı ziyaret ederek, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.