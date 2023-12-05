Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıkladı

Geçtiğimiz dönem CHP'den Bursa Büyük Belediye Başkanı Adayı olan Mustafa Bozbey, 31 Mart Yerel Seçimleri için de adaylığını açıkladı. İYİ Parti ile CHP'nin işbirliği yapmayacak olmasının sorulması üzerine, 'Millet İttifakı olmazsa, biz milletimizle ittifak yaparız. Bursa'nın kötü talihini değiştirmek için Bursa ittifakını yaparız' diye konuştu.

Geçtiğimiz dönem CHP'den Bursa Büyük Belediye Başkanı Adayı olan Mustafa Bozbey, 31 Mart Yerel Seçimleri için de adaylığını açıkladı. İYİ Parti ile CHP'nin işbirliği yapmayacak olmasının sorulması üzerine, "Millet İttifakı olmazsa, biz milletimizle ittifak yaparız. Bursa'nın kötü talihini değiştirmek için Bursa ittifakını yaparız" diye konuştu.

Geçtiğimiz dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan eski Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 31 Mart Yerel Seçimleri için Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıkladı. Parti binasında coşkulu kalabalıkla yapılan açıklama öncesi CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş selamlama konuşması gerçekleştirdi. Milletvekilleri ve belediye başkanlarının da katıldığı adaylık açıklamasında konuşan Bozbey, "Biliyorsunuz ben beş yıldır sahalardayım. Mücadeleyi ve kent için çalışmayı hiç bırakmadım. Bu süreçte hangi kapıyı çalsak, kimlerle karşılaşsak aynı şeyleri duydum: 'Yazık oldu Bursa'nın beş yılına. Yazık oldu Bursa'nın çocuklarına, gençlerine' dediler. 'Yarım kalan hikayeyi tamamla. Bozbey gelecek, Bursa gülecek.' Dediler ki; 'Bozbey gelince bunların hepsi düzelecek.' Bu umut ve duyulan bu güven için adayım. En önemlisi bu hoyrat yönetim anlayışının kente ve kentlilere kaybettirdiklerine dur demek için adayım. Çünkü güzel Bursa'mızın artık kaybedeceği bir dakikası bile yok" ifadelerini kullandı.

"Bursa ve Bursalılar her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Son beş yılda yaşadığı gerilemeyi hepimiz görüyoruz, hep birlikte yaşıyoruz. Değerlerimiz bir bir kaybolurken, dertlerimiz çığ gibi büyüyor" diyerek sözlerini sürdüren Bozbey, "Artık bu gidişe bir dur demek gerekiyor. Bursalıların sağlıklı, huzurlu, dirençli, adil ve güvenli bir kentte yaşayabilmesi için yola çıkıyoruz. İnsan öncelikli ve katılımcı bir anlayışla, örnek alınan 'Demokratik Katılımcı Yönetim Modeli'mizle, Bursa'mızı, Bursalılarla beraber yönetmek için adayım. Sorunları da biliyorum, çözümleri de. Uzun süredir konusunda uzman gönüllülerden oluşan ekip arkadaşlarımla beraber projeler üretiyoruz. Bursa'nın artık bu köhnemiş, ben bilirimci, paylaşımın, dayanışmanın ve en önemlisi kentliye danışmanın olmadığı yönetim anlayışından kurtulması, bizim 'Demokratik Katılımcı Yönetim Modeli'mizle tanışarak gülümsemeye başlaması gerek. Bursalılara danışmadan; onların istemedikleri, benimsemedikleri hiçbir projeyi, hiçbir çözüm önerisini hayata geçirmeyeceğiz. Hep beraber çözeceğiz, hep beraber gülümseyeceğiz" dedi.

İYİ Parti ile CHP'nin ittifak yapmama kararının sorulması üzerine, Bozbey şu cevabı verdi; "Her parti kendi tüzüğünü, programını uygulamak için vardır. Bunun için saygı duymak gerekir. Ancak, ben Bursa için şunu söylemek istiyorum; Millet İttifakı olmazsa, biz milletimizle ittifak yaparız. Bursa'nın kötü talihini değiştirmek için Bursa ittifakını yaparız. Buna Bursalılar hazır. Bundan önce yapılan seçimde de, bu seçimde de kime oy verip vermediğini önemsemiyoruz. Bursalılar kime oy vereceklerini çok iyi biliyorlar. Çünkü Bursa'nın geleceğini oylayacaklar. Geçmiş dönemi ve son 5 yılı irdeleyerek sandığa gidip, Bursa ittifakını oluşturarak orada bir sonuç elde edecekler. 31 Mart akşamı sandıklara çıkacağımızın güvencesini de veriyoruz"

Konuşmaların ardından parti önünde toplanan yüzlerce kişi meşaleler yakarak Bozbey'in adaylık açıklamasını kutladı. - BURSA