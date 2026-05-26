Haberler

Müslim Sarı: Diyalog kapılarını kapatmışlardı, siyasi polemik olarak görüyorum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski CHP Milletvekili Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası Özgür Özel'in ön seçim çağrısını siyasi polemik olarak değerlendirdi.

ESKİ CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından Özgür Özel'in ön seçim çağrısına ilişkin, "Diyalog kapılarını kapatmışlardı. Bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum" dedi.

Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti. Sarı, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Müslim Sarı, parti genel merkezinin hazırlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Kitlesel bir toplantımız olacak cumartesi günü. Hazırlıklarımız devam ediyor. Partinin kendi gündelik işleriyle ilgili süreçleri takip ediyoruz" dedi.

Özgür Özel'in İzmir'de ön seçim çağrısına ilişkin Sarı, "Genel Başkanımız 'En makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım' dediği halde, 'Bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir' konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Yani bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir. Bu çerçevede ilerleyeceğiz biz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN-Batuhan DURNAOĞLU/ANAKRA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı

Bahçeli tarafını belli ediyor gibi! Telefonla arayıp bayramını kutladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de de forma giymişti! Bursaspor aradığı golcüyü buldu

Fenerbahçe'de de forma giymişti! Bursaspor aradığı golcüyü buldu
Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Icardi'ye dev teklif! Duyar duymaz cevapladı
Afra Saraçoğlu ile Poyraz Yosmaoğlu çifti daha fazla kaçamadı! Madrid'de görüntülendiler

Daha fazla kaçamadılar!
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım

Bu halini unutun! İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşırttı
Zamanlama manidar! Uygur Türkü anne için bakan devreye girdi, görevden alma geldi

Zamanlama manidar! Bakan devreye girdi, görevden alma geldi
Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin'den sert tepki

Gürsel Tekin'den zehir zemberek sözler: Bir grup başkanının görevi...
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerinin keyfini yerine getirecek dev indirim geliyor