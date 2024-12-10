Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Suriye'de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız

Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye mesajı: Her türlü desteği vereceğiz

 Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki

İsrail'in 51 yıl sonra başlattığı işgale Türkiye'den ilk tepki

 Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar

Suriye'de çaresizliğin görüntüsü
Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı

Sınırda aşırı yığılma olunca Bakanlık olaya el attı

Müsavat Dervişoğlu ve Turhan Çömez'in Bahçeli'ye bakışı olay oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe görüşmelerindeki konuşmasının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı alkışladı. O anlarda Müsavat Dervişoğlu ve Turhan Çömez'in bakışı ise dikkat çekiciydi.

TBMMGenel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Partilerin genel başkanları da Genel Kurulda söz alarak konuşma yaptı.

BAHÇELİ ALKIŞLADI, DERVİŞOĞLU'NUN BAKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşması sonrası dikkat çekici bir gelişme yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP'li vekiller bütçe görüşmelerindeki konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışladı. Bakırhan da yerine geçtiği esnada Bahçeli'yi başıyla selamladı. Bahçeli'nin Bakırhan'ı alkışladığı esnada İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Turhan Çömez'in bakışı ise dikkat çekiciydi.

Müsavat Dervişoğlu ve Turhan Çömez'in Bahçeli'ye bakışı olay oldu

PEKİ BAKIRHAN NE DEDİ?

Bakırhan, Bahçeli'nin de uzun süre alkışladığı konuşmasında " Türkiye'nin bütün vatandaşlarının barış ve kardeşlik içinde yaşayacağı ülkeyi demokratik bir anayasayla kurabiliriz. İkinci yüzyıla herkesi kapsayan bir anayasa ile girebiliriz. Konuşmama son vermeden önce önemli bir çağrıda bulunmak istiyorum: 2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis'e ait olsun. Yüz yıldır bu toprakların hasret kaldığı, yerle göğü dolduran barış sesini duymanın zamanıdır. Ufukta asılı duran barışı bu topraklara indirmenin zamanıdır. Bu duygularla hepinizi selamlıyorum. Ekranları başında bizleri izleyen tüm halklarımıza selam, sevgi ve saygılarımı yolluyorum" ifadelerine yer verdi.

Müsavat Dervişoğlu ve Turhan Çömez'in Bahçeli'ye bakışı olay oldu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
img

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu
img

Esad dönemi kapanır kapanmaz İran'dan dikkat çeken karar
img

Fotoğraf en büyük destekçisini bile kızdırdı: Korkunç bir hata yapıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

1 Ocak resmi tatil mi? Immobile sakatlandı mı? Ciro Immobile kaç maç yok? Survivor Oktay kimdir, kızına ne oldu? Milli güreşçi Oktay Köksal kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz sakatlığında son durum nedir? Barış Alper kaç maç yok? Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Masterchef 10 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? AUZEF SINAV YERLERİ 2024! İstanbul Üniversitesi sınav takvimi, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Yayladağı Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.