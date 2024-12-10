Müsavat Dervişoğlu ve Turhan Çömez'in Bahçeli'ye bakışı olay oldu

TBMMGenel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Partilerin genel başkanları da Genel Kurulda söz alarak konuşma yaptı.

BAHÇELİ ALKIŞLADI, DERVİŞOĞLU'NUN BAKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşması sonrası dikkat çekici bir gelişme yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP'li vekiller bütçe görüşmelerindeki konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışladı. Bakırhan da yerine geçtiği esnada Bahçeli'yi başıyla selamladı. Bahçeli'nin Bakırhan'ı alkışladığı esnada İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Turhan Çömez'in bakışı ise dikkat çekiciydi.

PEKİ BAKIRHAN NE DEDİ?

Bakırhan, Bahçeli'nin de uzun süre alkışladığı konuşmasında " Türkiye'nin bütün vatandaşlarının barış ve kardeşlik içinde yaşayacağı ülkeyi demokratik bir anayasayla kurabiliriz. İkinci yüzyıla herkesi kapsayan bir anayasa ile girebiliriz. Konuşmama son vermeden önce önemli bir çağrıda bulunmak istiyorum: 2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis'e ait olsun. Yüz yıldır bu toprakların hasret kaldığı, yerle göğü dolduran barış sesini duymanın zamanıdır. Ufukta asılı duran barışı bu topraklara indirmenin zamanıdır. Bu duygularla hepinizi selamlıyorum. Ekranları başında bizleri izleyen tüm halklarımıza selam, sevgi ve saygılarımı yolluyorum" ifadelerine yer verdi.