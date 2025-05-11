Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şanlıurfa'da tepki çeken bir görüntüye imza attı.

Balıklıgöl yerleşkesine giren Dervişoğlu, kutsal mekanı makam aracıyla gezdi. Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarayı ve makamını ziyaret eden Dervişoğlu, sadece yayalar ile bazı görevli araçların zorunlu olduklarında girebildiği alana makam aracıyla girdi.

KORUMA ARAÇLARI DA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere birçok bakan, siyasetçi ve liderin de ziyaret gerçekleştirdiği Balıklıgöl'de ilk defa bir parti lideri aracıyla gezdi. Görüntüler vatandaşların tepkisine neden olurken, makam aracına birçok koruma aracının da eşlik ettiği gözlendi.