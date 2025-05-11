Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok

Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'dan ilk yorum
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi

Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yalnızca yayaların girişine izin verilen Balıklıgöl yerleşkesinde makam aracıyla gezmesi tepkilere yol açtı. Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarayı ziyaret eden Dervişoğlu'nun aracıyla alana girişi sırasında koruma araçlarının da konvoya eşlik etmesi, vatandaşları isyan ettirdi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şanlıurfa'da tepki çeken bir görüntüye imza attı.

Balıklıgöl yerleşkesine giren Dervişoğlu, kutsal mekanı makam aracıyla gezdi. Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarayı ve makamını ziyaret eden Dervişoğlu, sadece yayalar ile bazı görevli araçların zorunlu olduklarında girebildiği alana makam aracıyla girdi.

Müsavat Dervişoğlu'ndan kutsal mekanda tepki çeken hareket

KORUMA ARAÇLARI DA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere birçok bakan, siyasetçi ve liderin de ziyaret gerçekleştirdiği Balıklıgöl'de ilk defa bir parti lideri aracıyla gezdi. Görüntüler vatandaşların tepkisine neden olurken, makam aracına birçok koruma aracının da eşlik ettiği gözlendi.

Müsavat Dervişoğlu'ndan kutsal mekanda tepki çeken hareket

Müsavat Dervişoğlu'ndan kutsal mekanda tepki çeken hareket

Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500

Yorumlar (21)

Haber YorumlarıORHAN GÜVEN:

HAYVAN HER YERDE HAYVANDIR......

Yorum Beğen99
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOnur Ulutürk:

Hepiniz Audi Mercedes BMW de doğduydunuz anasını sattımın dünyasında

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüven önemlş:

doğru yapmış. muhalifler yumruk yiyor memlekette

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme73
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıATİL LA:

Mekan kutsalda ! müsavat denen Gevşeğin KUTSALI yok ! KORKAK TENEKE !

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Ne kutsalı Allah aşkına balıklaradamı tapar oldunuz En azından cami içinde seçim meydanında kuranla siyaset yapmıyor

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme54
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇengelköylü:

TARİHİ MEKANLARA İBADET HANELERE SAYGISI OLMAYAN KİŞİLERDEN NE BEKLENİRKİ NASIL YAŞARLARSA ÖYLEDE ÖLECEKLER SAYGI VARSA BİZDE SAYGILIYIZ SAYGILARI YOKSA BİZDENDE KİMSE BEKLEMESİN ÖNCE VATANDAŞA SAYGILI OLACAKSINKİ VATANDAŞTA SİZİ BAŞTACU YAPSIN HAAAA İÇİNDEN GELMİYORSA SANADA SIRTIMIZI DÖNMEYİ BİLİRİZ KİMMİŞ İYİ PARTİ BAŞKANI GELECEKMİŞŞŞŞ ÇOKTA TINNNNNNN

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNurettin:

iyi yapmış biri çıkar yumruk atar

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil null:

hay arkadas yüruversen ne olur

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNecati Cevik:

araçlara kapalıdır yayalar için levhası yoksa herkes arabasıyla girer çıkar.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİlhan Özberk:

kuru sıkı ampuler

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı: Beşiktaş Kulübü yeni başkanını seçiyor! Oy sayma işlemine geçildi

Beşiktaş'ta seçim günü! İlk sandık sonuçları belli oluyor
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli

Destici'den idam çağrısı: 2 suç için mutlaka geri getirilmeli
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı

Kontrollü yıkım dedikleri buysa vay vatandaşın haline
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklara yaş sınırı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.