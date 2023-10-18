Muş'ta El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısını protesto

Muş'ta kent meydanında toplanan vatandaşlar, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti. İsrail'in Filistin'deki hastaneyi vurması ve yüzlerce insanın vefat etmesinin ardından Muş'taki birçok STK ve vatandaşlar kent meydanında bir araya gelerek olayı protesto etti.

Muş'ta kent meydanında toplanan vatandaşlar, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.

İsrail'in Filistin'deki hastaneyi vurması ve yüzlerce insanın vefat etmesinin ardından Muş'taki birçok STK ve vatandaşlar kent meydanında bir araya gelerek olayı protesto etti. İşgalci İsrail güçleri ablukaya aldığı Gazze'de savaş suçu işlemeye devam ederken Muş'ta bir araya gelen vatandaşlar sloganlar atarak İsrail'i lanetledi.

Vatandaşlar burada dev Türk bayrağını açarak, "Yaşasın Filistin", "Hamas'a selam direnişe devam", "Kahrolsun İsrail", "Zalimler için yaşasın cehennem", "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" ve "Kahrolsun siyonizm" sloganı attı. Daha sonra dualar edilerek, Kur'an'ı Kerim okundu. Protestoya katılan bazı kadınlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Eyleme, AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre, HÜDA PAR Muş İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ