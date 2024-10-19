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Muş'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü Coşkuyla Kutlandı

Muş'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü Coşkuyla Kutlandı
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Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri çerçevesinde muhtarlığın önemi vurgulandı. Kaymakamlık bahçesinde yapılan çelenk sunumu ve konuşmalarla muhtarların devlet-vatandaş ilişkilerindeki rolü anlatıldı.

MUŞ (İHA) –Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Kaymakamlık bahçesinde Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören daha sonra kaymakamlık toplantı salonunda devam etti. Burada günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Cumhuriyet Ortaokulu öğretmenlerinden Ferdi Baykara, "Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel esaslardan biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Başka bir sözle ifade etmek gerekirse muhtar, devlet- vatandaş arasında köprü vazifesi görmektedir. Demokrasimizin ilk halkası ve vatandaşlarımızın devlete ihtiyaç duyduğu anda çaldıkları ilk kapı muhtarlık müessisidir. Mevcut her türlü sorunun çözümünde ve talepleri yerine getirilmesinde açık kapı olan, vatandaşların derdiyle dertlenen, devlet, millet bütünleşmesinin tesissinde önemli bir role sahip olan muhtarlarımız, taptıkları bu fedakar çalışmalarla her türlü takdiri hak etmektedirler. Milletimize hizmetkar olan yolunda gecesini gündüzüne katarak görevinin başında olan tüm muhtarlarımızın, muhtarlar günü kutlu olsun" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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