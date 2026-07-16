Muş'ta 15 Temmuz etkinliklerine yoğun katılım

Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Muş Valiliği koordinesinde Kent Meydanı'nda düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, "Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te açtığı kutlu kapıyla yurt edindiğimiz bu aziz topraklarda, bin yılı aşan devlet geleneğimiz, köklerini tarihimizin derinliklerinden alan sarsılmaz kardeşliğimiz ve medeniyet yürüyüşümüz, nice badirelere rağmen dimdik ayakta kalmıştır. Bu millet, çağlar boyunca yalnızca toprak fetheden değil gönüller imar eden, yalnızca devlet kuran değil, adaletle hükmeden; yalnızca kendi istikbalini değil, mazlumların da umudunu omuzlarında taşıyan büyük bir millet olmuştur. İşte bu yüzden tarih boyunca milletimizin birliğine, devletimizin bekasına ve vatanımızın bölünmez bütünlüğüne yönelen her saldırı karşısında Malazgirt'in sarsılmaz iradesini, Çanakkale'nin imanını, Milli Mücadele'nin kararlılığını ve bu aziz milletin tükenmeyen istiklal aşkını bulmuştur" dedi.

15 Temmuz 2016'da değişen yalnızca ihanetin yöntemi olduğunu söyleyen Vali Çakır, "Hedef yine aynı hedefti. Bu milleti kendi öz yurdunda esaret altına almak, bin yıllık kardeşliğimizi parçalamak, devletimizi içeriden çökertmek. Ancak ummadıkları bir hakikat vardı. Bu devlet, asırların birikimiyle ayakta duran köklü bir geleneğin adıydı. Bu millet, tarih boyunca nice ihanetleri bertaraf etmiş, nice kuşatmaları yarmış büyük bir milletti" şeklinde konuştu.

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dev ekrandan canlı olarak takip edildi. Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar meydanda birlik ve beraberlik görüntüsü oluşturdu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen Sancak Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verilirken, Türk Kızılayı tarafından alandaki vatandaşlara ikramlarda bulundu. Programda şiir okumaları ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yer aldı. Gece saat 00.13'te kentteki tüm camilerde okunan sela ile program sona erdi.

Programa Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özel, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, vali yardımcıları, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı