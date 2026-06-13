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Muş Cumhuriyet Başsavcılığına Hüseyin Kaçar atandı

Muş Cumhuriyet Başsavcılığına Hüseyin Kaçar atandı
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HSK'nın 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Alaşehir'e atanırken, yerine Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar getirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kapsamında Muş Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde değişikliğe gidildi.

HSK'nın ülke genelinde 4 bin 967 hakim ve savcıyı kapsayan atama kararnamesine göre, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Manisa'nın Alaşehir ilçesine Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

Kantar'dan boşalan Muş Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar getirildi. Yayımlanan kararnameyle birlikte Türkiye genelinde çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değişirken, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Hüseyin Kaçar'ın önümüzdeki günlerde yeni görevine başlaması bekleniyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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