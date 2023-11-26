Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluştu

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin yeni açılan etkinlik çadırında 350 sivil toplum kuruluşunun yöneticisiyle buluştu. Uysal, " Antalya'mızın geleceği için hep birlikte, hiçbir ayrıma meydan vermeden, milleti birleştire birleştire, siyaset kavramının üstüne çıka çıka, kamu menfaati kavramını her şeyin önüne koya koya, hep beraber yolumuzda yürüyelim" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi, kent sakinlerinin taziye, mevlit, düğün, nişan gibi birçok etkinliği gerçekleştirebileceği etkinlik çadırını, Doğuyaka Mahallesi'nde bulunan Adbullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) yanında hizmete açtı. Etkinlik çadırı, Yörük kültürünü de yansıtan kıl çadır biçiminde yapıldı. Etkinlik çadırının ilk konukları ise aralarında hemşeri, yöre kültür ve dayanışma derneklerinin de bulunduğu 350 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri oldu. Düzenlenen kahvaltılı buluşmaya Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal'la katıldı.

KAMU MENFAATİ HER ŞEYİN ÖNÜNDE

Sivil toplum kuruluşu temsilcilerine 'Çalışma arkadaşlarım' diye seslenen Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dernek üye ve yöneticilerini belediyecilik faaliyetinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü belirtti. Antalya'nın çok sayıda kültürün bir arada, kardeşçe yaşadığı yer olduğunu belirten Başkan Uysal, "Bütün dünya kültürlerine açığız. Bütün dünya kültürleriyle kardeşiz ve bütün dünya kültürlerini kucaklıyoruz. Bizim şiarımız 'Yurtta barış dünyada barıştır.' Bizim temel kılavuzumuz Atatürk" diye konuştu.

"Bizim vatanımızın kamu yararını her türlü ayrımın önüne koymaya ihtiyacı var" diyen Uysal sözlerine şöyle devam etti: "Sizler gibi kamu menfaati, toplumun çıkarı için birleşmiş, bir dernek çatısı altında milletimize, insanımıza, toplumumuza fayda sağlamaya çalışan insanların, toplum önderlerinin, bunu en rahat fark edecek grup olduğunu görüyorum. Eğer sizler, bizler bunu fark etmezsek gerçekten ağır sıkıntılar bizi bekler. Önümüzde ki süreçte çocuklarımızın, şehrimizin, ülkemizin, Antalya'mızın geleceği için hep birlikte hiçbir ayrıma meydan vermeden, milleti birleştire birleştire, siyaset kavramının üstüne çıka çıka, kamu menfaati kavramını her şeyin önüne koya koya, hep beraber yolumuzda yürüyelim. Buna çok ihtiyaç var."

SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ

Etkinlik çadırının ilk misafirlerinden Kadın Girişimi Kooperatif Başkanı Keziban Kaya, kalabalık etkinlikler için yeterli kapasitede alan bulamadıklarını belirterek "Biz çok sevindik. Örneğin bir kahvaltı, yemek vereceğiz, burası bizim için çok iyi oldu. Burada çok rahat yapabileceğiz" dedi. Antalya Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Hıdır Dağtekin ise insanların düğün salonu gibi alanlara bu ekonomik koşullarda bütçe ayıramadıklarını söyleyerek etkinlik çadırının birçok alanda işlevsel olacağını söyledi. Başkan Uysal'ı kutlayan Dağtekin, "Duyarlı, becerikli, imkanlar dahilinde halka hitap eden, nabzını tutan bir başkan" dedi.