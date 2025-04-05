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Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı

Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
Haberler
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Haberler
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, tutuklu bulunduğu cezaevinden yaptığı açıklamada, gelirinin üzerinde kira ödediği iddialarına yanıt verdi. İBB lojmanında kalma hakkı olmasına rağmen İmamoğlu'nun talebiyle bu haktan vazgeçtiğini ve başka bir ev kiraladığını belirten Ongun, İmamoğlu'ndan maddi destek aldığını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, sessizliğini bozdu. Tutuklu bulunduğu cezaevinden Sözcü'den Ali Macit'in sorularını yanıtlayan Ongun, gelirinin üzerinde kira ödediği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AKLIMI KAÇIRMIŞ OLMALIYIM"

Süleyman Soylu'nun bakanlığı döneminde kendisinin her şeyini araştırdığını ifade eden Ongun, "Bunca gözü karartmış düşman etrafımda kol geziyor ve ben kiram yüzünden bunlara fırsat vereceğim öyle mi? Aklımı kaçırmış olmalıyım. Öncelikle ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir. Benim, İBB Lojmanında kalma hakkım da vardı. Müstakil bahçeli bir lojmandan bahsediyorum. 2019'da başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, 'Burada memur arkadaşlar kalsın, sen de talep etme' dedi. Ben de başka bir kiralık ev tuttum" dedi.

TOPU İMAMOĞLU'NA ATTI: BANA PARA VERİYORDU

Eşinin ve kendi gelirinin bu kirayı ödemeye yeterli olduğunu ifade eden Ongun, sözlerinin devamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan maddi destek aldığını ifade ederek "O günden beri Başkanımız Ekrem İmamoğlu bana, maddi olarak destek olmuştur. Bu bilgiyi ilk kez Başkanımızın onayı ile kamuoyuyla paylaşıyorum. Aslında iki kişinin arasında özel bir konu ama yalan ve iftiralarla dolu saldırılar bu açıklamayı yapmaya mecbur kıldı" şeklinde konuştu.

Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, o da topu İmamoğlu'na attı

EVİNDEN ÇIKANLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Beykoz'daki evinde gözaltına alınan Murat Ongun'un evinde yapılan aramalar yüklü miktarda döviz, TL, av tüfekleri ve kurşunlar ele geçirilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Vay be nasıl nir ilişki ise.İmamoğlı para veriyormuş. Maşallah. İmamoğlu seçim öncesi vermeyi vadettiği emekliye kira yardımı,pazar yardımı ve bedava ekmeği bi veremedi.

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Haber YorumlarıAdamınBiri:

biliyordukki zaten muhalif bilmiyordu hala da bilmiyorlar :D

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Haber Yorumlarıabdurrahman arslan:

Kimi kandırıyorsunyz bu devirde baba oğluna bile karşılıksız beş kuruş veremez. 300 bin kirayı kim bedava karşılar 10 değil 20 değil Bizde inandık

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Haber YorumlarıHakan Acar:

Adam kira ile yolsuzluk yapmış ev alamamış nasıl bir yolsuzluk ise...tutuklanan 5 kişinin evinden çıkan yüklü miktar 15 milyon civarı. 5 kişiden bu kadar para çıkıyorsa fakirdir bu adamlar ya da çalmayı becerememişler. Bana Binali'nin oğlunun, Gökçek'in oğlunun hangi ticari faaliyetlerle 600 milyonluk evler alabildiğini açıklayın önce de inanalım buna.

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Geçenlerde bir haber sitesinin fetöyü öven göklere çıkaran yayınlarını okudum abooooovvvvb Hangi internet haber sitesi tahmin edin

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Haber YorumlarıMert:

SOZCU...VE ONGUN ..ACİKLAMASİ BOZACİNİN SAHİDİ SİRACİ.... VATANDAS. AC AC...ONDAN SONRA

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Haber YorumlarıCHP Savar:

hahaha CHP oyunları

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Haber YorumlarıMücahid:

HIRRSIZZ VAAAARRRRR

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Haber Yorumlarımehmet istek:

erdoğanın oğluyla bir başkası mikrofonu açık bırakıyorlar aralarındaki konuşma erdoğanın oğluna sen arasayı hallet gerisi bizde bu nedir rüşvet ve dolandırıcılık erdoğanların serveti nerden geldi ihalelerden yolsuzluktan geri zekalı yandaş uan

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