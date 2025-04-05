Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, sessizliğini bozdu. Tutuklu bulunduğu cezaevinden Sözcü'den Ali Macit'in sorularını yanıtlayan Ongun, gelirinin üzerinde kira ödediği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AKLIMI KAÇIRMIŞ OLMALIYIM"

Süleyman Soylu'nun bakanlığı döneminde kendisinin her şeyini araştırdığını ifade eden Ongun, "Bunca gözü karartmış düşman etrafımda kol geziyor ve ben kiram yüzünden bunlara fırsat vereceğim öyle mi? Aklımı kaçırmış olmalıyım. Öncelikle ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir. Benim, İBB Lojmanında kalma hakkım da vardı. Müstakil bahçeli bir lojmandan bahsediyorum. 2019'da başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, 'Burada memur arkadaşlar kalsın, sen de talep etme' dedi. Ben de başka bir kiralık ev tuttum" dedi.

TOPU İMAMOĞLU'NA ATTI: BANA PARA VERİYORDU

Eşinin ve kendi gelirinin bu kirayı ödemeye yeterli olduğunu ifade eden Ongun, sözlerinin devamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan maddi destek aldığını ifade ederek "O günden beri Başkanımız Ekrem İmamoğlu bana, maddi olarak destek olmuştur. Bu bilgiyi ilk kez Başkanımızın onayı ile kamuoyuyla paylaşıyorum. Aslında iki kişinin arasında özel bir konu ama yalan ve iftiralarla dolu saldırılar bu açıklamayı yapmaya mecbur kıldı" şeklinde konuştu.

EVİNDEN ÇIKANLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Beykoz'daki evinde gözaltına alınan Murat Ongun'un evinde yapılan aramalar yüklü miktarda döviz, TL, av tüfekleri ve kurşunlar ele geçirilmişti.