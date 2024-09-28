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Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yapımı devam eden konutlar hakkında gelen bir şikayetin ardından yanındaki görevliye dönerek "Bu işi yapmayan müteahhitler varsa hemen teminatını yakıyorsun" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2022'de yaşanan depremlerin etkilediği illerde inceleme yaptı.

"TEMİNATINI HEMEN YAKIYORSUN"

Malatya'da müteahhitlerin yapımına devam ettiği konutlarla ilgili bir vatandaş, çalışmalardaki yavaşlık hakkında Kurum'a şikayetini iletti. Şikayet üzerine bir hayli sinirlendiği görülen Kurum, yanındaki görevliye dönerek "İşi yapmayan müteahhitler varsa teminatını yakıyorsun, iptal ediyorsun. Ya yapıyor ya iptal ediyorsun. Öyle yok. Bakın bunlara, bir daha geldiğimde duymayacağım" ifadelerini kullandı.

Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
Haberler.com / Abdurrahim Efe - Politika

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Yorumlar (25)

Özcan Özcan:

ÇORBACI MURATIN ARDINDAN NEBATİYİ DE ARAMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ.GÜLMEYİ UNUTTUK.

144
197
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Yunus Akcan:

Kameralara şov yapmak çok hojdır ama benenaaa

166
122
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Birşey demedimki:

Kamera önünde show timeeee . 2 yıl oldu ortada konut yok hala. Saray, makam araçları ve yandaş ekonomiye aktarıldı deprem için toplanan paralar.

92
106
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Kralçıplak:

İktidarın sırtındaki en büyük kambur

68
91
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Baba Yabgu:

Kuru murat burda da dikiş tutmazsa büyükelçi yaparsınız

55
45
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Cihans:

Sen sonirlenm3 pasam ben sinirlendim senin isin bu iken bu isi bir vatandastan duyman sence normalmi bu isi yapamayacak san yapabilecek isi bilen takip eden birine devret

44
38
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okan:

and oscar goes to ... Murat kurum!

42
39
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Mehmet Akkul:

Devletin verdiği işi denetleme kurumu yok da mı, vatandaş söylediğinde haberi oluyor Murat ın ?

52
14
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Erdem Sen:

saliverin kücük enisteyi..

32
22
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şahabettin Ayyıldız:

Çed raporu ile toprak kaymasının ne alakası var

14
23
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