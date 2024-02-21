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Murat Kurum'u kızdıran soru: Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız?

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Arnavutköy'de katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, basın mensuplarından birinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısıyla ilgili yönelttiği soruya tepki gösterdi. Kurum, "Daha fazla insanın vefat etmesi sizi mutlu mu ediyor? Bu nasıl bir anlayıştır" dedi.

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, son olarak Arnavutköy'de bir programa katıldı. Burada vatandaşlara projelerini anlatan Kurum, basın mensuplarından birinin yönelttiği soru karşısında bir hayli sinirlendi.

"ANLAMAK İSTEDİĞİNİZ TARAFTAN BAKIYORSUNUZ"

Söz alan basın mensuplarından birinin "Bir açıklama yapmıştınız 130 bin sayısını daha sonra düzeltmiştiniz ama…" diyerek söze başlamasından sonra araya giren Kurum, "Düzelttiğimizi kendiniz de ifade ediyorsunuz. Siz maalesef hep bir gündem değiştirme, gündemi perdeleme çabası içinde olduğunuz için, anlamak istediğiniz taraftan bakmaya gayret gösteriyorsunuz. Biz konuyu çarptırmak adına, konuyu farklı gündemlere taşımak adına maalesef pişirip pişirip böyle önümüze koymaya çalışıyorsunuz" dedi.

"DAHA FAZLA İNSANIN VEFAT ETMESİ..."

Açıklamasının devamında ifadelerini daha da sertleştiren Kurum, "Daha fazla insanın vefat etmesi sizi mutlu mu ediyor? Bu nasıl bir anlayıştır" ifadelerine yer verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Murat Kurum Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Turkuaz TV:

Hayır sayın Kurum sadece kandırılmak hoşumuza gitmiyor. Siz olayı çok yanlış anlamışsınız. Gerçek ne ise onun söylenmesini istiyor bu millet sadece.

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Ayhan:

Saçmalığa bak gerçek sayı olduğuna inanmıyor insanlar yani size guvenmiyorlar . Nede bize güvenmiyorsanız diye soracagina abuk subuk bir cevap veriyor.

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esrefpasali:

İmamoğlu, Murat Kurum'a gafları üzerinden teşekkür etti: Hesaplaması doğru, vaatlerimizin yüzde 87'sini gerçekleştirdik

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Mark Kolçak:

Ben kendim hayalet gibi dumana dönüşüp MUTLUCA ve HUZURLUCA hiçliğe kaybolsam.. Artık mutlaka beni üzecek bir şey olmaz eğer Hiçlikte isem ?

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Vatan Daş:

Adam doğruyu söylüyor. Bunların yüzünden daha fazla insan ölmesin. Bunlara birdaha oy atmayın yoksa memleketi de savaşa sürüklerler.

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