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Murat Kurum'dan katıldığı canlı yayında itiraf gibi açıklama: Ehliyetim olmadan araba kullandım

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Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, katıldığı bir yayına çocukluk ve gençlik yıllarını anlattı. Gençlik yıllarında ehliyetsiz araba kullandığını itiraf eden Kurum, "Küçük yaramazlıklarımız vardır ama bir kere yaramazlık dersek eğer ehliyet almamıştım ama araba sürmeyi biliyordum. Ankara'da bir gün arabayı sürüyorum" ifadelerini kullandı. Sunucunun "Yapmamışsınızdır onu bence" tepkisine ise Kurum, gülerek "Yaptım" dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Habertürk ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı 'Nedir Ne Değildir Özel' programına katıldı. Yapılan sohbet sırasında Kurum, ehliyetsiz araç kullandığını söyledi.

"YARAMAZLIK DERSEK, EHLİYETSİZ ARABA KULLANDIM"

31 Mart'taki yerel seçimlere kadar her Pazar farklı içerikleriyle ekranlara gelen programda farklı kişiler konuk ediliyor. İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un yanı sıra diğer konuklar ise Aslı Şafak ve Orhan Gencebay oldu. Murat Kurum, çocukluk ve gençlik yıllarını anlattığı sırada, "Küçük yaramazlıklarımız vardır ama bir kere yaramazlık dersek eğer ehliyet almamıştım ama araba sürmeyi biliyordum. Ankara'da bir gün arabayı sürüyorum..." sözleri üzerine Mehmet Akif Ersoy, "Yapmamışsınızdır onu bence" diyerek karşılık verdi. Kurum, gülerek 'yaptım' dedi ve ehliyetsiz araba kullandığını söyledi.

"NE SÖYLESEK AKŞAM HABERLERDE GÖRÜYORUZ"

Ersoy, "Bunu alıp size siyaseten, Murat Kurum ehliyetsiz araba kullandı diye kullanırlar mı?" sorusunu yöneltti. Kurum, "Biz ne söylesek akşam haberlerde görüyoruz. Programlarımız çok yoğun. Sabah 09'da başlıyoruz, gece 02.00'ye kadar. Küçükçekmece'ye gittim geçen, Büyükçekmece demişim. Şantiyede kafamıza baret takıyoruz ya, bareti ayağımıza geçireceğiz dedim. Hemen onu haber yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Murat Kurum Habertürk Çocukluk İstanbul Yerel Haberler 3.Sayfa Politika Haberler

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