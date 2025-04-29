Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi

Türkiye İşçi Partili (TİP) Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Samandağ'da depremzede vatandaşlar için yapılan çalışmalar dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Ancak Karaçay'ın Kurum'a teşekkür etmesi bazı çevreleri rahatsız etti. Bunun üzerine bir açıklama yapmak zorunda kalan Karaçay, "Bugün kamuoyunun gündemine gelen ve sadece 10 saniyelik bir parçası yansıtıldığı için yanlış anlamalara sebep olabilecek görüntüler, Samandağ Belediyemizin süregiden işlerini takip amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda bulunduğum sırada çekilmiştir. Bakan Kurumla da bu ziyaret esnasında ayak üstü görüştük ve belediye binamızın yapımı konusundaki takibi için kendisine teşekkür ettim" dedi.

"MAĞARACIK SORUNUMUZ İLE İLGİLİ..."

Açıklamanın devamında ise Karaçay, şu ifadeleri kullandı: "Bakan Kurum ile bir toplantı yapmadığım gibi, çok kısa süren görüşmemizde Mağaracık sorunumuz ile ilgili hiçbir konuşmamız da olmamıştır. Tamamlama protokolünü imzalamış olmaktan mutluluk duyduğumuz, yıllardır sürüncemede bırakılan belediye hizmet binamıza ilişkin edilen bu teşekkürün Mağaracıklı hemşerilerimin haklı mücadeleleriyle ilişkilendirilmesi beni derinden üzmüştür. Kamuoyuna yansıyan konunun gerçeği ve tamamı bundan ibarettir.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Bununla birlikte basına sadece son bir kaç saniyesi yansıyan görüşmenin biçiminin birçok dostumuz gibi Samandağlı hemşehrilerimizi de rahatsız ettiğini fark etmiş bulunuyorum. Samandağ halkının, Türkiye işçi Partili yoldaşlarımın ve tüm Türkiye'den dostlarımızın iradesine gölge düşürmek niyetim asla olmamakla beraber kameralara yansıyan kısıtlı görüntülerdeki rahatsız edici biçim için özürlerimi iletiyorum.

"ÜZÜNTÜMÜN TARİFİ BULUNMUYOR"

Bir yıldır bir belediye binamız bile olmadan yıkık bir kenti ayağa kaldırmaya ve ona hizmet vermeye çalışan Samandağ Belediyesi emekçilerinin ve gönüllülerinin insanüstü emeği ve özverisi yerine bu tür konularla gündeme gelmekten dolayı duyduğum üzüntünün tarifi bulunmuyor. Benim ve belediyemizde yer alan tüm arkadaşlarımın bütün çabası bu ülke emekçisinin neden olduğu kamu kaynaklarını Samandağ'ın acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve halk yararına kullanılabilmesi içindir. Bu çabamızdan ve kararlılığımızdan asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Halkçı ve kamucu siyaset anlayışımızda en baştan beri aynı noktada ve aynı inançta olduğumuzun bilinmesini ister, tüm dostlarımızın Samandağ'a verdiği desteği devam ettirmesini rica ederim."