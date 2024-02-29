Muhtar Adayı Mustafa Kurt, Rakiplerine Tepki Gösterdi

Bartın'ın Ulus ilçesi Buğurlar Köyü Muhtar Adayı Mustafa Kurt, kendi hakkında bir rakibi ve yakınlarının aslı olmayan, dedikodular ürettiğini belirterek, tepki gösterdi.

Bartın'daki Gündem Haber Ajansı isimli internet haber sitesinin sahibi ve Buğurlar Köyü Muhtar Adayı olan Mustafa Kurt, rakip bir muhtar adayı ve yakınlarının hakkında aslı olmayan yalan yanlış ifadeler kullandığını belirterek, tepki gösterdi. Basın ve medya sektöründe 13 yıllık geçmişi olduğunu hatırlatan Mustafa Kurt, "Yaklaşık 13 yıldır basın ve medya sektöründe olmam nedeniyle kentin gündemini yakın takip ediyoruz. Mesleğim nedeniyle siyasiler, kamu idarecileri başta olmak üzere sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlarımızla sürekli iç içe oluyoruz. Mesleği yaptığım dönemlerde de köyümden kopmadım, aksine her daim hemşehrilerimizin yanında olmaya çalıştım. Her sorunlarında, mesleki imkanlarla birlikte yanlarında durmaya çalıştım. Başta mahallemiz olmak üzere tüm yöremizdeki insanların hastanelerden kamu kurumlarındaki işlerine, su, yol ve iş gibi sorunlarının çözümünde yardımcı olmaya çalıştım. Bunları, mesleğimin yani gazeteciliğin bir kamu görevi olduğunu bilerek, vicdani ve insani görev olduğuna inanarak yaptım. Yani topluma insanlara faydalı olmaya çalıştım" dedi.

Köylüler baskı yaptı

Muhtar Adayı Kurt, kendisinin muhtarlığı düşünmediğini ve istemediğini ifade ederek, köylülerin baskısı ile aday olduğunu kaydetti. Kurt, " Hiçbir zaman menfaat gözetmedim. Hemşehrilerim samimi, dürüst ve çalışkanlığım nedeniyle muhtar olmamı istedi. İnsanların baskısı nedeniyle muhtar adayı oldum. Eğer muhtarlık görevine layık görülürsem, görev yapacağım süre boyunca bilgi birikimim, deneyimim, samimi, dürüst ve ilkeli duruşumla köyüme hizmet edeceğim. Mesleğinde sunduğu imkanlarla tüm sorunlarımızın çözümü için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Köyün sorunları

Mustafa Kurt, köyün birçok sorunu bulunduğunu belirterek, bu sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin anlatılacağı yerde aslı olmayan söylemler, fitne, fesat ve dedikodu ile siyaset yapılmak istendiğini de kaydetti. Muhtar adayı Kurt, köyün sorunları ve yapacakları projeler hakkında şu bilgileri verdi:

"Köyümüzde, halen bu dönemde, su, alt yapı, yol, düşük voltaj gibi sorunların olması bizleri çok üzüyor. Ayrıca gençlerimiz için, orta yaşlılar için ve kadınlar için gelir oluşturacak yada istihdam açacak çalışmaların olması gerektiğini düşünüyoruz. Bir köy konağımız bile yok, düğün ve cenaze gibi merasimlerin yapılacağı bir köy konağının yapılması gerekiyor. Köy konağını da yapacak projemiz var. Bu projeyi hayata geçirecek, gücümüz ve kararlılığımız var."

Rakip adaya çağrı

Rakip muhtar adayı ve yakınlarına yapıcı, birleştirici söylemlerde bulunması için çağrıda bulunan Kurt, "Biz, sorunları öteleyen, halının altına süpüren değil, çözüm üreten olmak, insanları fitne ve fesatla ayrıştıran, birbirine kırdıran değil aksine birleştiren, rant hırsızlık, peşinde koşan değil tam tersine köyümüze hizmet için çabalayan olmak istiyoruz. Bu güne kadar hep alnımız açık, vicdanımız rahat ve sicilimiz temiz oldu. Yine bu şekilde, dürüst ve şeffaf bir yönetim anlayışından taviz vermeyeceğiz" dedi.

İddialara sert cevap

Mustafa Kurt, hakkındaki iddialarla ilgili ise, şöyle devam etti:

"Seçim sürecinde hakkımızda aslı olmayan yalan yanlış dedikodular üretiliyor. Biz bunları üretenlerin kim olduğunu, amaçlarının da ne olduğunu biliyoruz. Tabi bu dedikodulara kimsenin de itibar etmediğini de biliyoruz. Zaten bu iddiaları duyan herkesin cevabı gülmek oluyor. Bizim böyle, basit yalan, iftira ve dedikodulara ayıracak vaktimiz yok. Göreve gelirsek de küçük hesaplar, menfaatler peşinde olmayacağız. Her zaman köylümüzün, hizmetinde ve yanında olacağız. Yalancının, rantçının, sorunların ise tam karşısında olacağız. Özetle, 'destek sizden hizmet bizden' diyoruz." - BARTIN