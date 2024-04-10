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Muharrem İnce, Yalova'da Bayram Namazını Kıldı

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı namazını memleketi Yalova'daki Elmalık Köyü Camii'nde kıldı.

İnce, Ramazan Bayramı nedeniyle geldiği memleketi Yalova'da bayram namazını kılmak için Elmalık Köyü Camii'ne gitti. Camide namazını kılan İnce, ardından cami avlusundaki sıraya girerek tüm köylüleriyle bayramlaştı. İnce, burada yaptığı açıklamada, "Gelenekleri bozmadım. Bir tek askerdeyken bozdum. Bir tek askerde bayram namazında burada olamadım. Oğlum da bozmuyor. Babam da, dedem de bozmamıştı, oğlum da bozmuyor. Ramazan ve Kurban Bayramı bizim için tatil değildir. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın dini vecibeleri olduğu gibi geleneksel değerleri de vardır. Ben onu korumaya hep devam ettim. Hangi makamda, ister tepede, ister aşağıda, ister dipte fark etmez bunu hep koruyacağım Allah ömür verdiği sürece. Bütün Müslümanların bayramını kutluyorum ve bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" diye konuştu.

İnce, ardından köy mezarlığına giderek önce babası Şerif İnce'nin mezarını ziyaret eti. İnce, sonrasında akrabalarının mezarları başlarında da dua okudu. İnce, mezarlığın ardından annesi Zekiye İnce'nin evine giderek bayramlaştı ve aile üyelerinin bayramını kutladı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Memleket Partisi Ramazan Bayramı Muharrem İnce Elmalık Yalova Cami Yaşam Politika Güncel Haberler

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