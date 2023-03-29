Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'nu uğurlarken söylediği cümle görüşmenin önüne geçti: Hoşgeldiniz, güle güle

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ile Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, görüşme sonrası basına açıklamalarda bulundu. İki liderin de açıklamaları sonrası Muharrem İnce, kameralar önünde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkarak "Ayağınıza sağlık, hoşgeldiniz, güle güle" dedi.

Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu ile imza yarışında 100 bini geçerek seçimlerde yer alacak 4 adaydan biri olmaya hak kazanan Muharrem İnce görüştü. Memleket Partisi Genel Merkezi'nden yapılan yaklaşık 1 saatlik görüşmenin ardından iki lider basın mensuplarına konuştu.

"İTTİFAKLAR MENFAAT DEĞİL, İLKE İTİFAKLARI OLMALI

Açıklamalarında İnce, "İttifaklar olmalıdır siyasette. Fakat bu ittifaklar menfaat değil ilke ittifakları olmalıdır. İlkelerimiz çok nettir. Bir Atatürk'ü tartışmayız, iki teröre karşı mesafeliyiz" ifadelerini kullanırken Kılıçdaroğlu ise, "Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz." dedi.

"HOŞGELDİNİZ GÜLE GÜLE"

İki liderin de açıklamaları sonrası Muharrem İnce, kameralar önünde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkarak "Ayağınıza sağlık, hoşgeldiniz, güle güle" dedi. Bu sözler sosyal medyada gündem oldu.