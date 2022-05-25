Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasıyla ilgili suskunluğunu bozdu: Doğru bulmuyorum - Haberler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CNN Türk canlı yayınına konuk oldu. Gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan İnce, dün akşam bir video yayınlayarak ABD'ye para aktarıldığını açıklayan Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili de konuştu.

MUHARREM İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

İnce konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun dün yayımladığı video ile ilgili "Vakıf bizim geleneklerimizde var. Osmanlı, vakıflar devleti. Vakıf şimdi paravan olarak kullanılıyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Ancak bunu kaçacaklar diye anlatmayı da doğru bulmuyorum. Bu vakıf sistemine karşı değilim. Niye Çağdaş Yaşamı Destekle Derneği'ne kan kusturuyorlar da diğer vakıflara milyon dolarlar gidiyor." açıklamasını yaptı.

"EĞİTİMİ CEMAATLERE TERK ETMEYECEĞİZ"

İnce sözlerini şöyle sürdürdü: "6'lı masada bir mutabakat metni yayımlandı, içinde Atatürk yok. Ben olsam orada imzayı atmam. Atatürk'te uzlaşamazsak neyde uzlaşacağız. Mutabakat metninde siyasi partiler kanunu da yok. İttifakı yaptınız kazandınız. Tarikatlara ve cemaatlere eğitimi teslim edecek misiniz? Asıl soru bu. Ben diyorum ki Memleket Partisi'nin iktidarında eğitimi tarikatlara ve cemaatlere terk etmeyeceğiz."