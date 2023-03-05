Muharrem İnce'den ittifaktan ayrılmasına tepki gösteren Özdağ'a yanıt: Ben kimsenin yedek adayı değilim

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yaptığı adaylık çağrısı nedeniyle Muharrem İnce'nin kuracakları ittifaktan ayrıldığını açıkladı ve "Çok büyük bir yanlış yaptı. Siyaset devlete ve millete hizmet etme yeridir. Kendi kişisel siyasi kariyerimizi planlama ve egolarımızı tatmin etme yeri değildir" diye konuştu. Özdağ'ın kendisiyle ilgili zehir zemberek sözlerine Muharrem İnce ise tek cümleyle "Ben kimsenin yedek adayı değilim" yanıtını verdi.

Seçimlere sayılı günler kala siyaset gündemi oldukça hareketli saatlerden geçiyor. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan ayrılmasının ardından Memleket Partisi ile Zafer Partisi'nin yapacağı ittifak kurulmadan dağıldı.

ÖZDAĞ: MUHARREM İNCE ÇOK BÜYÜK BİR YANLIŞ YAPTI

Kayseri'de bir yerel televizyona konuşan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Muharrem İnce'nin ittifaktan ayrıldığını açıkladı. Özdağ, Mansur Yavaş'a yaptığı adaylık çağrısı nedeniyle İnce'nin böyle bir hamle yaptığını söyledi. İnce'ye yönelik sert ifadeler kullanan Özdağ, " Muharrem İnce, 24 saat önce ittifaktan ayrıldığını açıkladı. Ben Mansur Yavaş'a çağrı yaptığımda Sayın İnce'nin böyle bir tepki gösterebileceğini tahmin ettim. Yanlış yaptı. Çok büyük bir yanlış yaptı. Onu takdiridir, saygı gösteririz. Siyaset devlete ve millete hizmet etme yeridir. Kendi kişisel siyasi kariyerimizi planlama ve egolarımızı tatmin etme yeri değildir" dedi.

İNCE: BEN KİMSENİN YEDEĞİ DEĞİLİM

Katıldığı bir televizyon programında Özdağ'ın sözlerine yanıt veren Muharrem İnce ise kimsenin yedek adayı olmadığını ifade edip, "Sayın Özdağ bir partinin genel başkanı, ben de öyleyim. Mansur Yavaş da başka bir partinin Belediye Başkanı. Ben bunu siyasi nezaketsizlik olarak görürüm, doğru değil bu. Sen partiyi niye kurdun o zaman? Belediye önüne bizi davet ediyor, benim belediyede işim yok" diyerek tepki göstermişti

4 PARTİ İTTİFAK GÖRÜŞMESİ YAPIYORDU

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aralık 2022'de Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti ile ittifak konusunda görüştüklerini söylemişti.