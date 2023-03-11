Muharrem İnce'den Cumhur İttifakı'na HÜDAPAR tepkisi: Gaffar Okkan'ın kemiklerini sızlatmayacağız

HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasıyla ilgili Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den dikkat çeken bir yorum geldi. İnce, "Koltuklarınızdan kalkmamak için Hizbullah'ın siyasi kanadı olan Hüdapar ile ittifak yapacak duruma geldiniz. Sizi o koltuklardan indireceğiz. Gaffar Okkan'ın kemiklerini sızlatmayacağız. ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa süre kala Cumhur İttifakı cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "14 Mayıs'ta aramıza yeni katılacak dostlarımızla 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı olarak destan yazacağız" açıklamasından saatler sonra Hür Dava Partisi'nden (HÜDA PAR) açıklama geldi.

"ERDOĞAN'I DESTEKLEME KARARI ALDIK"

HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını belirtti. Yapıcıoğlu, "Başkanlık divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Parlamento seçimleriyle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"GAFFAR OKKAN'IN KEMİKLERİNİ SIZLATMAYACAĞIZ"

HÜDA Par'ın Erdoğan'ı destekleme kararı almasına Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den dikkat çeken bir yorum geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Muharrem İnce, "Koltuklarınızdan kalkmamak için Hizbullah'ın siyasi kanadı olan Hüdapar ile ittifak yapacak duruma geldiniz. Sizi o koltuklardan indireceğiz. Gaffar Okkan'ın kemiklerini sızlatmayacağız. Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne asla dokundurtmayacağız." dedi.