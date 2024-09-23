"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde

Erken seçim tartışmaları devam ederken muhalefet kanadında da cumhurbaşkanı adayının kim olacağı uzun süredir gündemi meşgul eden bir konu... Bir kesim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesini gerekirken bir kesim de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile seçime girilmesi gerektiğini belirtiyor. Tartışmalar devam ederken dikkat çeken bir anket yayınlandı.

MANSUR YAVAŞ'A MÜTHİŞ DESTEK VAR

AREA Araştırma tarafından yapılan ankette vatandaşlara "Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 30.6 tercihini Mansur Yavaş'tan yana kullandı.

İMAMOĞLU YÜZDE 18'DE KALDI

Aynı ankette doğru adayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 18.7'de kaldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday gösterilmesini gerektiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 3.7 olarak belirlendi. Ankette "Diğer" 5.6, "Fikrim yok" ise yüzde 41.4 oldu.