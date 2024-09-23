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"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde

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AREA Araştırma tarafından yapılan ankette "Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusuna yanıt verenlerin yüzde 30.6 tercihinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Ankette İmamoğlu'ndan yana görüş belirtenlerin oranı ise yüzde 18.7'de kaldı.

Erken seçim tartışmaları devam ederken muhalefet kanadında da cumhurbaşkanı adayının kim olacağı uzun süredir gündemi meşgul eden bir konu... Bir kesim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesini gerekirken bir kesim de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile seçime girilmesi gerektiğini belirtiyor. Tartışmalar devam ederken dikkat çeken bir anket yayınlandı.

MANSUR YAVAŞ'A MÜTHİŞ DESTEK VAR

AREA Araştırma tarafından yapılan ankette vatandaşlara "Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 30.6 tercihini Mansur Yavaş'tan yana kullandı.

İMAMOĞLU YÜZDE 18'DE KALDI

Aynı ankette doğru adayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 18.7'de kaldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday gösterilmesini gerektiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 3.7 olarak belirlendi. Ankette "Diğer" 5.6, "Fikrim yok" ise yüzde 41.4 oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (20)

hakan altınkaynak:

Bunların üçünden de bir cacık olmaz, kendi kendilerine hayal kuruyorlar.

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Rıdvan Doğan:

cahil yorumlara bakmayın. Türkiye'de en iyi belediyecilik ankarada uygulaniyor. Mansur Yavaş ı istemelerinin sebebi dürüst siyasetçiye hasret kalmış bu ülke. Ondan

124
57
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umut mergen:

MANSURCUKTAN BISEY OLMAZ IMAMOGLU CHP NIN PATRONU

30
125
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Blackened:

Mansur Yavaşa falan yedirmez İmamoğlu. Kürsüde bile ayarı veriyorlar şimdiden yerini bil diye. İmamoğlu partiyi avuçlarının içine almış çoktan teskilatlara, vekillere falan yargı dağıtıyor

75
24
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metin yilmaz:

Akape nin ısmarlama anketi..

18
52
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olcay uğuz:

24 yıldır Reise oy veriyorum. Mansur başkana oy veririm.

36
14
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Yakup SGZ:

Mansur Adil bir adama benziyor inşallah Küreselcilere hizmet eden tiplerden değildir

39
7
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Hakan:

herkesle iyi gecinen yavas olur.imamoglu tam bi firildak

40
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CAN Işık:

Sizin ankete güven olmaz yandaş medya

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duran sari:

Biz mültecileri ülkelerine kim gönderirse onun gelmesini istiyoruz muhalefetten beklediğimiz bu eğer erdoğan gibi olacaklarsa hiç çıkmasınlar

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