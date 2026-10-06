Muhalefet partileri, Mersin görüntüleri tartışmasında araştırma komisyonu istedi

'AKLIMIZLA DALGA GEÇMESİNLER'

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıklamalarına cevap vermek için söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, "Sayın Zengin bugün muhatabınızın size vermesi gereken bilgi 2 Ekim'de yayınlanmış olan genelge değil. 1 Ekim'deki olayda bir, çekim yapan; iki, o çekimi belli bir noktaya gönderen; üç, bunu sosyal medyada bilinen ağlara servis eden kişilerin kim olduğu ve bunlar hakkında hangi idari soruşturmanın ki bu, adli olarak da suçtur. Dolayısıyla sizi böyle kolayca ikna etmesinler. İkincisi 2 Ekim'de genelge yayınlanmış, 3 Ekim'de soruşturmayla ilgisi olmayan bir video yeni bir olaymış gibi ve Mersin Büyükşehir Belediyesiyle ilişkilendirilerek servis edilmiş. 5 Ekim'de de henüz soruşturması savcılık aşamasında, ifadesi yeni bitmiş birisinin tutanağı servis edilmiş. Dolayısıyla bir sorumlu buluyorlarsa bulsunlar, yoksa bizim aklımızla dalga geçmesinler, sizi de buna alet etmesinler" ifadelerini kullandı.

'BU BİR SOYGUN DÜZENİ'

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise Ak Parti'li Zengin'in yaptığı konuşma ile kendisiyle aynı fikirde olduğunu anladığını belirterek, "Sayın Zengin'in dikkatini çekmek isterim. Bir şeye 'mesele' dediğinizde genelleşir, flulaşır, içeriğinden boşalır; o anlamıyla bu bir mesele değil, bu çok açık ve net bir servet transferi, bu bir soygun düzeni ve burada çok ciddi bir sorun olduğunu görmemiz gerekiyor. İkincisi, ben Sayın Zengin'in bütün anlattıklarının; kim yol vermiş, kim desteklemiş, kim yapmış, para kesinlikle hazine tarafından karşılanmamalı, zarar ilgili kişilerden alınmalı sözlerinin hepsine katılıyorum ama bugün muhalefet olarak biz soruyoruz ve yanıtını vermesi gereken Sayın Zengin ve Sayın Zengin'in partisinin yetkilileri bizzat yani hükümet bu sorulara yanıt oluşturmalı" diye konuştu.

'BİRİLERİ ÇALARKEN ONLAR ZATEN İZLEDİ'

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ise Mersin'deki operasyon görüntülerinin kamuoyuna servis edilmesinin ardından genelge yayınlamasının büyük bir anlam ifade etmediğini dile getirerek, "Mersin'deki bu mahrem görüntüler elbette ki her birimizi yaraladı ama sadece bununla sınırlı değil. Yıllardır evlere operasyon yapılırken, şafak operasyonları yapılırken görüntüler özellikle servis ediliyor, masumiyet karinesi ayaklar altına alınıyor, ilgisiz görüntüler kasada bulunmuş gibi ekrana getiriliyor ve bunları kimlerin yaptığını her birimiz biliyoruz, bunu her defasında gündeme getirdik. Dolayısıyla, sadece bir olay üzerinden '-mış' gibi yapmak, harekete geçmiş gibi yapmak hiçbir şey ifade etmiyor. Burada ağır kusur var ve burada daha önce bunları yapan, bu görüntüleri sızdıran, yayan, yayılmasına destek olan, onları kullanan kim varsa hepsinin üzerine gidilmesi gerekir. Diğer taraftan Fon İzleme Kurulu kurmuşlar. Boşuna kurmasınlar, onlar zaten izledi. Onlar izledi; birileri parayı götürürken, birileri çalarken, birileri kaçırırken zaten izlediler. Bunların yapacak bir şeyleri yok" değerlendirmesinde bulundu.

'KURULLARIN HEPSİNİN LAĞVEDİLMESİ LAZIM'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz ise Ak Parti'nin parlamentoda daha hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu fon sürecinde bir kere bu kurulların hepsinin lağvedilmesi lazım. Bunların hepsi şu an olağan şüpheli, bütün olağan şüpheliler orada oturacak ama biz bu sırada soruşturma yapacağız. Bununla ilgili herhangi bir soruşturma yapılırken önce ne yapılıyor? İlgili, görevli personel emrine çekiliyor. Hiç kimse, personel emrine çekilmedi, herkes yerinde duruyor, hatta bir de alındılar, Devlet Denetleme Kuruluna geçti, Fon İzleme Kuruluna geçti. Ya, böyle soruşturma mı olur?" ifadelerini kullandı.

'ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMALI'

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç ise sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin başlatılan soruşturma ile ilgili, "Burada devreye muhakkak Türkiye Büyük Millet Meclisi girmeli ve tüm partilerin ortak önerisiyle bu araştırma komisyonu kurulmalı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da ısrarla söylüyoruz, bu krizlerin önüne geçmek adına siyasi ahlak yasası çağrımızı bir kez daha yenilemek istiyorum. Siyasetçilerin ve yakınlarının mal varlıkları denetlenmeli ve çıkar ilişkileri muhakkak açığa çıkarılmalı ki vatandaş oy verdiği siyasetçiye ve siyaset kurumuna güvenebilsin diyorum" diye konuştu.

'SAVUNMAMIZ GEREKEN MİLLETİN HAKKIDIR, HUKUKUDUR'

Meclis Başkanvekili Celal Adan yaptıkları açıklamalar nedeniyle grup başkanvekillerini tebrik etti ve sözü AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e verdi. Zengin, "Aslında tek tek de cevap vereceğim konular var ama bunları günler içerisinde konuşacağımızı düşünüyorum. İlkesel olarak bizim savunmamız gereken şey milletin hakkıdır, hukukudur; sermaye piyasalarının güvenliği çok önemli, bu güvenliği sağlamak ve devam ettirmektir; elbette ki devletimizin itibarıdır ve tabii ki Türkiye Cumhuriyetinin hukuk düzeni bizim her daim savunduğumuz ve savunmamız gereken değerimiz diye ifade etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı