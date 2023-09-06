Muğla Valisi İdris Akbıyık TCG Anadolu'yu ziyaret etti

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda demirli olan Türkiye'nin en büyük askeri ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'yu ziyaret etti. Vali Akbıyık, ziyaret sırasında gemiyi gezdi ve yerli savunma sanayisinin gücünü vurguladı.

MUĞLA (İHA) – Muğla Valisi İdris Akbıyık Marmaris Aksaz Deniz Üs komutanlığını ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığında demir atan Türkiye'nin en büyük askeri ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'yu ziyaret etti.

Vali Akbıyık Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski ve Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yusuf Akyüz 'ü makamlarında ziyaret ederek yeni görevlerinin hayırlı olması temennilerini iletti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık Komutanları ve Marmaris Aksaz Askeri limanında demirli TCG Anadolu gemisi ziyaretini sosyal medya hesaplarında paylaşarak duyurdu. Vali Akbıyık'a ziyareti esnasında Güney Ege Grup Komutanı Tuğamiral Yusuf Akyüz ve Gemi komutanı Kurmay Albay Erhan Albayrak eşlik ederek gemiyi gezdirdi.

Vali İdris Akbıyık, Muğla Valiliği sosyal medya sitesinde yapılan paylaşımda ziyareti ile ilgili "Yerli ve milli savunma sanayimizin gelmiş olduğu noktayı en net bir şekilde gösteren, şanlı ordumuzun gücüne güç katan, dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu Gemimizi ziyaret etmekten büyük bir onur ve gurur duyuyorum" sözlerini kullandı. - MUĞLA