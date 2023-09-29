Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Enver Aydın, Kars'a atandı

10 yıldır Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Enver Aydın, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kars Tarım ve Orman İl Müdürü olarak atandı. Muğla'da düzenlenen veda yemeğinde Aydın'a teşekkür edildi.

10 yıldır Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Enver Aydın, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kars Tarım ve Orman İl Müdürü olarak atandı.

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Enver Aydın'a kurum çalışanları veda yemeği düzenledi. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Kıymetli müdürümüze, Muğla'ya verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ailesi olarak yeni görev yerinde kendisine üstün başarılar diliyoruz" dedi.

Enver Aydın 1978 Tutak-Ağrı'da doğdu. İlk ve orta öğrenimi Aydın'da tamamladıktan sonra 100. Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesini 2001 yılında bitirdi. 2001 yılında Bitlis'te Veteriner Hekim olarak göreve başladı. 2003 yılında Iğdır iline, 2006 yılında Köyceğiz İlçe Müdürlüğüne atandı. 4 Temmuz 2013 tarihinden itibaren Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. - MUĞLA