Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Günlük, Milas Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı

Muğla'nın Milas ilçesinde doğup büyüyen Makine Mühendisleri Odası Başkanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Günlük, miting gibi bir programla Milas Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı. Kalabalık parti binasına sığmayınca Günlük, başvurusunu parti binasının balkonunda yapıp, alanda bekleyen kalabalığa hitap etti.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Milas ilçesinde doğup büyüyen Makine Mühendisleri Odası Başkanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Günlük, miting gibi bir programla Milas Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı. Kalabalık parti binasına sığmayınca Günlük, başvurusunu parti binasının balkonunda yapıp, alanda bekleyen kalabalığa hitap etti.

Türkiye'de 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi hareketlilik başladı. CHP'den Milas Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yapan Doç. Dr. Mehmet Günlük'e başvurusu sırasında yüzlerce kişi eşlik etti. Adaylık için dilekçesini CHP Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya'ya teslime den Doç. Dr. Mehmet Günlük, Milas'a ve Milaslılara hizmet için yola çıktığını belirterek bugüne kadar Milas'a hizmet için taş üstüne taş koyan herkese minnettar olduğunu belirtti.

Milas'ta doğup büyüdüğünü ve eğitim hayatını tamamladıktan sonra memleketi Milas'ta çalışmayı tercih ettiğini kaydeden Doç. Dr. Mehmet Günlük, kendisini destek vermek için gelen kalabalığa da teşekkür ederek, vazifeye gelmesi durumunda kimsenin güvenini boşa çıkarmayacağını da belirtti.

Makine Mühendisi olan işletme ve sosyoloji alanlarında yüksek lisans ve doktora tezleri bulunan Mehmet Günlük, Milas ve Milaslılar için hayalleri olduğunu da belirterek çevre dostu ve kapsayıcı bir yönetim anlayışını benimseyeceğini vurguladı. Bir şehre hizmet etmenin en önemli yolunun siyasetten geçtiğini Milas'a olan vefa borcunu ödemek amacıyla siyasete atıldığını da kaydeden Doç. Dr. Günlük, Milas'ın menfaati için herkesle iş birliğine hazır olduğunu söyledi.

Başvurusunu yaptıktan sonra alanda toplanan yüzlerce kişiye hitap eden Doç. Dr. Mehmet Günlük konuşmasında, kuruluşundan bu yana başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere CHP'ye gönül verip bu çatı altında hizmet edenlere de teşekkür etti. Teşekkür konuşmasında tüm teşkilat başkanlarının adından söz edip 15 yıldır Milas Belediyesi'ni yöneten Muhammet Tokat'a da ayrıca teşekkür eden Günlük, "Türkiye'nin en köklü belediyelerinden biri olan Milas Belediyesi çatısı altında, kurulduğu 1868 yılından bu yana hizmet veren herkese müteşekkirim. Ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında 1996 yılında aktif siyaset çalışmalarıma başladım. Partimin değişik kademelerinde görev aldım. Şubat 2015 yılında Milas Kent Konseyi Başkanlığına seçildim ve bu görevimi 3 Ekim 2019 yılına kadar sürdürdüm. Kent Konseyi Başkanlığım sırasında "katılımcılığı ve ortak aklı" esas alan bir anlayışla çalışarak kent konseyi yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Milas'ın pek çok sorununa çözüm ürettik. Hayatım boyunca aldığım ve yüklendiğim görevleri büyük bir sorumluluk ve görev bilinciyle yerine getirdim" diye konuştu.

Milas ve Milaslılarla ilgili hayallerinin olduğunu belirten Doç. Dr. Mehmet Günlük, yaşamanın ayrıcalık olduğu bir Milas için yola çıktığını dile getirdi.

Zaman zaman konuşması alkışlarla kesilen Doç. Dr. Günlük, '21. yüzyıl yerel yönetim anlayışının Milas'la buluşturmak istediğini dile getirip "Her şey sizler için, her şey Milas için' sloganını kullandı. - MUĞLA