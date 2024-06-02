Muğla Ortaköy Mahallesi'nde Yeniden Muhtarlık Seçimi Yapıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan muhtarlık seçimlerinin iptal edilmesinin ardından, bugün yeni bir seçim gerçekleştirildi.

31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimlerini Hüseyin Uçar kazanmıştı. Ancak, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, Uçar'ın 'memnu hakların iadesine' ilişkin kararı zamanında sunmaması nedeniyle seçimi iptal etti. Hüseyin Uçar'ın adli sicil kaydında 'kasten yaralama' suçundan aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezası, memnu haklarının iadesi kararının 16 Nisan 2024'te kesinleşmiş olmasına rağmen, seçimden sonra alındığı için geçersiz sayıldı. Bu karar, Uçar'ın mazbatasının iptaline ve seçimlerin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine yol açtı.

Yapılan seçimde Ortaköy Mahallesi halkı yeniden sandık başına gitti. Bin 722 seçmenin bulunduğu mahallede, 740 kişi oy kullandı ve 34 oy geçersiz sayıldı. Yenilenen seçimde Hüseyin Uçar 705 oy alarak yeniden muhtar seçildi, eski muhtar Tevfik Kıloğlu ise sadece 1 oy aldı. Seçim sonucunun açıklanmasının ardından, Ortaköy Mahallesi halkı davul ve zurna eşliğinde Uçar'ın zaferini kutladı. - MUĞLA