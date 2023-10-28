Muğla Ortaca'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla, 29 Ekim çelenk sunma töreni Ortaca Belediyesi tören alanında gerçekleşti. Tören, Atatürk büstüne kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye çelenginin sunulması ile başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Garnizon Komutanı Vekili Deniz Albay Ahmet Emre İnal, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Meslek Yüksek Okulu Müdür V. Doç. Dr. Ali Türker, İlçe Emniyet Müdürü Serpil Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı V. Yüzbaşı Resul Murat Kılıçarslan, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, kurum müdürleri, askeri erkan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ortaca'da 29 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Ahmet Ateş Stadı'nda kutlama töreni ve akşam saat 19.00'da düzenlenecek fener alayı ile 100. yıl coşkusu sürecek. - MUĞLA