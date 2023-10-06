Muğla'nın ilk kadın Valisi Lale Aytaman 'Cumhuriyet'e İz Bırakan Kadınlar' seminerine katıldı

Muğla'nın ve Türkiye'nin ilk kadın Valisi Lale Aytaman, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Cumhuriyet'e İz Bırakan Kadınlar' seminerine katıldı. Aytaman, seminerde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk kadın Valisi olarak atanmasının önemini vurguladı.

Muğla'nın ve Türkiye'nin ilk kadın Valisi Lale Aytaman Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ' Cumhuriyet'e İz Bırakan Kadınlar' seminerine katıldı.

1991-1995 yılları arasında zamanın Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından valiler kararnamesi ile Türkiye'de ilk kadın Vali olarak Muğla'ya atanan Lale Aytaman Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ' Cumhuriyet'e İz Bırakan Kadınlar' seminerine katıldı.

1991 -1995 yıllarında Muğla'da Vali olarak görev yaptığı dönemlerde Muğla'da yapmış olduğu çalışmalar hakkında konuşan Lale Aytaman" Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlamakta olduğumuz şu günlerde Yüce önderimiz Atatürk ve arkadaşlarının çağdaş, modern, Türkiye, ye temellerinin atmış olduğu o anlamlı gün ve yıllardan 'da tam 68 yıl sonra Mesut Yılmaz Başkanlığında kurulan Türkiye Cumhuriyetinin 48. Hükümeti ilk icraatları olarak 6 Temmuz 1991'de Türkiye'nin ilk kadın Valisini atıyordu. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ında onayı ile kadınlar için çok önemli bir cam tavan kırılıyor ve o güne kadar gerçekleşmemiş olan Mülki idarelerin en yüksek makamına bir kadın Vali oturtuluyordu. Türkiye'nin ilk kadın valisi Muğla'ya atanıyordu" dedi.

Kadın ve erkek eşitliğinden bahseden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün" Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değil aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Cumhuriyetin odak noktası kadındır. Atatürk'ün toplumsal dönüşünde temel ilkesi kadın ve erkek eşitliğidir. Cumhuriyet ve kadın kazanımlarına baktığımızda medeni kanun, eşit eğitim hakkı, küçük yaşta evlilik için yaş sınırı, aynı zamanda birden fazla kadın ile evlenmenin yasaklanması, miras hukuku, seçme seçilme hakkı, meslek edinme hakkı kazandı" dedi.

Türkiye'nin ilk kadın Valisi tarafından Muğla'da kurulan Melsa hakkında açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş" Aytaman döneminde Melsa kuruldu Valiliğin bünyesindeydi. Son 10 yıl içerisinde Büyükşehir'imizin elinde büyüdü gelişti ve şu anda Melsa'da kadınların Muğla'da neler ürete bildiğini özellikle kadın kooperatiflerinin neler yapa bildiğini tüm Türkiye'ye Muğla gösteriyor bu noktada 'da en büyük desteği veren sayın başkanımıza çok teşekkür ediyoruz"dedi. - MUĞLA