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Muğla'dan seçilen 2 AK Parti Milletvekili mazbatasını aldı

Muğla'dan seçilen 2 AK Parti Milletvekili mazbatasını aldı

Politika Haberleri

14 Mayısta gerçekleştirilen 29. dönem milletvekilliği seçiminde Muğla'dan seçilen 2 AK Parti Milletvekili mazbatasını aldı. Muğla Ak Parti Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz bugün mazbatalarını aldılar.

14 Mayısta gerçekleştirilen 29. dönem milletvekilliği seçiminde Muğla'dan seçilen 2 AK Parti Milletvekili mazbatasını aldı.

Muğla Ak Parti Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz bugün mazbatalarını aldılar. Muğla Baro toplantı salonunda gerçekleştirilen törende Kadem Mete ve Yakut Otgöz Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Yargı Komisyon Başkan Ercan Arslan tarafından mazbataları verildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Yargı Komisyon Başkan Ercan Arslan yaptığı konuşmada, "Bugün burada 2 milletvekilimizi Muğla'yı temsil etmek amacıyla gönderiyoruz. Muğla'mızı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Devletimize, milletimize ve Muğla'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Kadem Mete AK Parti Muğla Politika Haberler

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