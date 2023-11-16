Muğla'da suç örgütüne operasyon: 15 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesi başta olmak üzere 6 ilde jandarmanın eş zamanlı 'Germiciler' suç örgütüne yönelik düzenlediği 'Kafes' operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda tabanca ve sahte tapu ele geçirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi başta olmak üzere 6 ilde jandarmanın eş zamanlı 'Germiciler' suç örgütüne yönelik düzenlediği 'Kafes' operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda tabanca ve sahte tapu ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın görüntü ve bilgilerini sosyal medya hesabından paylaştığı operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, diğer 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'deki suç örgütlerine yönelik mücadele devam ederken operasyonların bir yenisi Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Samsun'da eş zamanlı olarak yapıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri harekete geçti. Elebaşılığını Hakan Germici ve kardeşi Erdem Germici'nin yaptığı organize suç örgütünün sahte tapu, araç ruhsatı ve kimlikle sahibi olmadıkları evleri, araçları sahibiymiş gibi gösterip, internet üzerinden verdikleri sahte ilanlarla satmaya çalıştıkları, tespit edildi. Şüphelilerin aynı zamanda tefecilik yaptıkları, yine internet üzerinde sahte kiralık ilanlarıyla irtibat kurdukları kişilerden kapora adı altında para alarak dolandırıcılık yaptıkları da belirlendi. Suç örgütünün yüzlerce kişiden yaklaşık 50 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Şüphelilerin bu paraların izini kaybettirmek için 50 ayrı hesaba yatırdığı ardından da 'bitcoin'e yatırıp, buradan kazanç sağlayarak aklamaya çalıştıkları da belirlendi.

Şuç örgütüne yönelik 'Kafes' adı altındaki operasyonlarda örgütün elebaşlarının da aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün çökertildiği operasyonlarda tabanca, sahte tapu dijital materyaller ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi. Şüpheliler arasındaki örgüt ele başlarından Hakan Germici'in silah kaçakçılığı başta olmak üzere 31 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtildi. Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Germici kardeşlerin de aralarında bulunduğu 10'u tutuklandı, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA PAYLAŞTI

Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin detayları ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.