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Muğla'da fabrikalar doğalgaz sorunu yaşıyor

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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği bir fabrikada, Büyükşehir Belediyesinden hizmet alamadığı için sadece halkın değil, kente yatırım yapanların da mağdur olduğunu, rekabette zorlandığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği bir fabrikada, Büyükşehir Belediyesinden hizmet alamadığı için sadece halkın değil, kente yatırım yapanların da mağdur olduğunu, rekabette zorlandığını söyledi

Ayaydın, ziyaretleri kapsamında Menteşe ilçesi Salihpaşalar mevkisinde bulunan gözlük fabrikasının çalışanlarıyla buluştu.

Fabrikada soba kurulu olduğunu ve çalışanların bununla ısındığını gören Ayaydın, Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan 63 kişinin çalıştığı gözlük çerçevesi üretimi yapan fabrikayı ziyaret ettiğinde karşılaştığı manzaranın kendisini hayrete düşürdüğünü belirten Ayaydın, "Herkesin bu fotoğrafa çok iyi bakmasını istiyorum. Çünkü bu fotoğrafta Büyükşehir Belediyesinin iş bilmezliği, tembelliği, vurdumduymazlığı ve her şeyden önemlisi ülkesine, ekonomisine verdiği zarar var. Hayat pahalılığından, dövizdeki artıştan şikayet edenlerin samimiyetsizliği var." dedi.

Merak edip yetkililere "neden sobayla ısınıyorsunuz" diye sorduğunu anlatan Ayaydın, fabrikalarının önlerinden geçen doğalgaz çalışmaları tamamlanamadığı için bağlanamadığını ve mecburen soba kullandıklarını söylediğini ifade etti.

Ayaydın, fabrika sahibinden fabrika ile ilgili aldığı bilgiler sonrası öfkesinin bir kat daha arttığını kaydederek, şunları kaydetti:

"Burada el emeği ağırlıklı olarak 200 bin gözlük çerçevesi yapıyorlar. Tanesi yaklaşık 20 dolardan 4 milyon dolarlık bir iş. Yapamazlarsa Çinliler pazarı kapmak için kapıda bekliyormuş. Daha önce Muğla'da bir fabrika rekabet edemediği için kapanmış. Biz bu fabrikalara gözümüz gibi bakmalıyız. Enerji de en önemli girdileri arasında. Ancak kapılarının önünden geçen doğalgaza ulaşamadıkları için maliyetleri artıyor. Dünya rekabetinde artık tek bir sentin bile önemi var. Bu tesis kapansa hem cari açık hem de istihdam açısından büyük problem. Sahibi bana eğer şartlar iyileşirse, finansmana erişebilirlerse istihdamı 500 kişiye kadar çıkarabileceklerini söyledi. Bu fabrika hem ithalatı önleyip dövizimizin içeride kalmasını sağlıyor hem de önemli bir istihdam yaratıyor. Ancak bu meseleler belli ki Büyükşehir Belediyesinin umurunda değil. Doğalgaz önünden geçip gitmiş kime ne. Umursamaz, gevşek ve tembellikten ölecek halleri burada da kendini göstermiş."

Bölgedeki uygulama planları bir türlü çıkmadığı için Paşapınarı ve Kafaca mahallelerinde yaklaşık 800 hanenin de doğalgaza kavuşamadığını yine hayretler içinde öğrendiğini anlatan Ayaydın, göreve gelir gelmez bu tür aksaklıklar ve gecikmelerin yaşanmayacağını dile getirdi.

Kaynak: AA / Politika

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