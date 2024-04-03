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Muğla Köyceğiz'de CHP'li Belediye Başkanı makam kapısını söktürdü

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerini kazanan CHP'li aday Ali Erdoğan, ilk vaadini yerine getirerek makam kapısını söktürdü.

İLK VAADİNİ YERİNE GETİRDİ

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Köyceğiz Belediye Başkan adayı olan Ali Erdoğan, seçim çalışmalarında vatandaşlara verdiği "Vatandaşla aramda engel olmayacak. Seçilmem durumunda ilk işim makam kapısını söktürmek" sözünü göreve başlamasının ilk günü yerine getirdi.

O ANLAR KAMERADA

Erdoğan, belediye girişinde eski Başkan Kamil Ceylan tarafından karşılanarak görevi teslim aldı. Köyceğiz'in yeni Belediye Başkanı Ali Erdoğan'ı vatandaşlar belediye girişinde karşılarken, göreve başlamasının ilk gününde makam kapısının sökülmesinin ardından Erdoğan, makamına geçti. Kapının sökülme anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kamil Ceylan Ali Erdoğan Köyceğiz Muğla Belediye Politika Güncel Haberler

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