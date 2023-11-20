Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye ve Zabıta Memurları İçin Yemin Töreni Düzenlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde 29 Kasım 2021 tarihinde aday memur olarak göreve başlayan 77 itfaiye eri ile 59 zabıta memuru için yemin töreni düzenlendi. Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, itfaiye teşkilatının öneminden söz ederek Muğla il genelinde itfaiye ekiplerinin ihbarı aldıktan 6 dakika 58 saniye içerisinde olay yerine intikal edip müdahaleye başladığını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün: " Muğla'da itfaiye ekiplerimizin olay yerine 6 dakika 58 saniyede ulaşıyor"

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde 77 itfaiye eri, 59 zabıta memuru yemin etti

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde 29 Kasım 2021 tarihinde aday memur olarak göreve başlayan 77 itfaiye eri ile 59 zabıta memuru için yemin töreni düzenlendi. Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, itfaiye teşkilatının öneminden söz ederek Muğla il genelinde itfaiye ekiplerinin ihbarı aldıktan 6 dakika 58 saniye içerisinde olay yerine intikal edip müdahaleye başladığını belirtti.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törende 77 itfaiye eri, 59 zabıta memurunun yemin ederek aday memurluktan asil memurluğa geçti. Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Memuriyete girmenin ilk kısmını bitirdiler. Yemin töreni ile asil olarak göreve başlayacaklar. Özellikle İtfaiye bir kentin halkının belediyesine güven duyması için en önemli birimlerden birisi. Muğla'da itfaiyemiz, 6 dakika 58 dakikada olay yerine ulaşabiliyor. Bu süre ortalamanın üzerinde ve çok önemli. Hala biz Bakanlıktan eksik kalan kadroların doldurulması için kadro istiyoruz. Umarım memur olarak arkadaşlarımız eşit koşullarda çalışmaya devam eder. Üniforma taşıyan iki birimle birlikteyiz. Çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu iki grup, üniformadan güç alarak halka yüksekten bakmayacak. Özellikle zabıtamız, cezai işlemlerde vatandaşa durumu iyi izah edecek. 59 zabıtadan 16 kadın elemanımız var "dedi.