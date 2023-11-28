Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Konferansı Düzenledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin Kuruluşunun 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde siyasetçi ve bilim insanı Sami Gökmen'in konuşmacı olarak katıldığı 'Cumhuriyet' konulu konferans düzenledi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam merkezinde gerçekleştirilen konferansa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün yanı sıra Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Muğlalı siyasetçi, bilim insanı, radyo programcısı, 16. Dönem Muğla Milletvekillerinden turizmci Sami Gökmen, Cumhuriyet konulu konferansın ardından 'Bizim Cumhuriyetimiz ve Derin izler' adlı kitaplarını imzaladı.

Cumhuriyet konulu konferansta konuşan Sami Gökmen, "Atatürk ilkeleri ışığında Cumhuriyet bu ulusu nereden nerelere getirdi. 100 yıl önce Türk ulusu toprakları parçalanmış, ordusu dağıtılmış, silahları elinden alınmış, meclisi kapatılmış, esaret, sefaret ve cehalet içerisinde bir ulustu. Mustafa Kemal Atatürk, tek adam rejimi yerine Ankara'da bir bağ evinde Cumhuriyeti kurmuştur. Bu Cumhuriyet, emperyalizmin Osmanlının üzerine çevirdiği üç silahı kırıp atmıştır. Yabancılara verilen mal mülk hakkını Lozan'da geri almıştır. Yabancıların ellerindeki malları kapitülasyonları kaldırarak geri almıştır. Atatürk 700 milyon altın borcunu 30 yılda ödeyeceğini söylemiş ve 30 yıla varmadan 1950 yılında borç bitmiştir. Mustafa Kemal'in Cumhuriyet idealizminde ki en büyük özelliği bu topraklarda yaşayan herkesi, dini, imanı, soyu sopu ne olursa olsun hepsini birleştirmesidir ve bunu başarmıştır. Kaynaşmış bir ülke oluşturmuştur. Okullar, fabrikalar kurmuştur" dedi.

Konferansta konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Sami Gökmen'in önemli bir figür olduğunu ve birikimleriyle vatandaşlara ışık tuttuğunu söylerken, "Kitapta gerçekten bir hayat hikayesini ve bir aydın kişinin çevresini aydınlatmayla ilgili neler yapabildiğini, yapması gerektiğini bize öğretiyor. Hatıralarıyla, bizlere yaşam örneği veriyor. Bizlere katkı yapıyor. Sayın Sami Gökmen'in kitaplarını basma onuruna sahip olduk. Hem kitaplarını imzaladı hem de burada bulunduğumuz süre içerisinde hatıralarını bizimle paylaştı. Umarım bu birikimleri başka nesillere belgesel ile de anlatma imkanımız olur. Böyle bir programa katıldığı ve katkı yaptığı için Sami Gökmen'e çok teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA