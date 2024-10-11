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Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yılında Barış Töreni Düzenlendi

Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yılında Barış Töreni Düzenlendi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mudanya Mütarekesi'nin 102. yılı dolayısıyla düzenlenen törende barış mesajları verdi. Tiyatro gösterisi ve konserlerin ardından ödül töreni yapıldı ve Özel denize zeytin dalı bıraktı.

DENİZE ZEYTİN DALI BIRAKTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mudanya Mütarekesi'nin 102'nci yılı için geldiği ilçede yaptığı konuşmanın ardından, mütarekeyi anlatan tiyatro gösterisi düzenlendi. Gösterinin ardından Mudanya Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği konser verdi. Konserin ardından Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödül Töreni sahibini buldu. Eski Sosyal Demokrat Halk Partisi Genel Başkanı Murat Karayalçın tarafından açıklanan ödül, CHP Lideri tarafından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel'e verildi. Ödül töreninin ardından Özel ile birlikte protokol üyeleri mütarekenin imzalandığı binayı gezdi. Özel, daha sonra denize zeytin dalından yapılan bir çelenk bıraktı. Törenin ardından ilçeden ayrılan Özel, Manisa'ya hareket etti.

Mehmet İNAN- Barış YILMAZ/ MUDANYA (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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