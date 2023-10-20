BURSA'nın Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 'Mütareke'den Cumhuriyet'e 100'üncü Yıl Meşalesi' sloganıyla Ankara'ya doğru yürüyüş başlattı.

Hayri Türkyılmaz, mütarekenin imzalandığı ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Mudanya'dan, Cumhuriyet'in yönetildiği Ankara Çankaya'ya yürüyüş başlattı. 'Mütareke'den Cumhuriyet'e 100'üncü Yıl Meşalesi' sloganıyla düzenlenen yürüyüş öncesi, Mudanya Mütareke Evi önünde tören düzenlendi. Burada konuşan Hayri Türkyılmaz, "Cumhuriyetimizin kuruluşu yolunda Kurtuluş Savaşı zaferlerini, bu zaferlerin masa başında antlaşmalarla taçlandırılmasını ve Lozan'a giden yolda Mudanya Mütarekesi'nin önemini vurgulamak için yürüyoruz. Barışın ve kardeşliğin başkenti Mudanya'mızdan, tüm dünyaya bir kez daha birlik, beraberlik ve barış mesajları verecek, 'İlelebet Cumhuriyet' diyeceğiz" dedi.

Türkyılmaz, barış güvercinlerinin uçurulmasının ardından yakılan Cumhuriyet meşalesi ile yürüyüşe başladı. Güzergah boyunca il ve ilçelerde belirlenen noktalarda meşaleyi taşıyacak sporcular Hasan Akyol, Yalçın Doğu, Cemalettin Suntur ve Nejat Çetin de Türkyılmaz'a eşlik etti. Türkyılmaz, yürüyüşün ilk gününde Mudanya'dan Kestel'e ulaşacak, güzergahtaki ilçelerde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak. Yürüyüş, 28 Ekim'de Anıtkabir'de son bulacak.