Muammer Erol Ordu Valiliği görevine başladı

Valiler Kararnamesi ile Ordu Valiliğine atanan Muammer Erol, görevine başladı.

Erol, Valilik önünde İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Ardından makama geçen Erol, gazetecilere, Elazığ, Konya ve Yalova'nın ardından Ordu'da vali olarak görev yapma fırsatını bulduğunu söyledi.

Ordu'daki görev süresi içinde herkesle kardeş hukuku geliştirme çabası içerisinde olacağını belirten Erol, şöyle devam etti:

"İnşallah bunun açılımını süreç içerisinde hep beraber yaşayacağız. Dileğim odur ki benden yapılabileceğim, valinin bilmesi halinde çözmek için gayret etmesi gerektiğini düşündüğünüz ne varsa basın mensubu arkadaşlar olarak onu ertelemeyin, esirgemeyin. Olabilecek en kısa süre içerisinde bize iletin. Sizden şimdiden bir talebim olsun. İnşallah süre içerisinde bunun içini hep beraber karşılıklı doldururuz."

Erol, Karadeniz'de ilk görev yerinin Ordu olduğunu kaydederek, "Ordu hakikaten Karadeniz'in incisi. Yalovalılar Çınarcık için 'Marmara'nın incisi' derler. Dolayısıyla bir inciden diğer inciye geldik. Bu inci, biraz daha büyük bir inci. İnşallah Ordu'ya nefer olarak geldim. Ne hizmet edebilirsek de onu kar hanemize yazacağız. Bize güvenip bu göreve atayanları mahcup etmeyeceğiz. Büyük bir gayretle görevimizi yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Vali Erol, daha sonra kaymakamlar ve Valilik çalışanları ile bir araya geldi.